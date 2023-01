Juanfer responde a crítica de Carlos Antonio Vélez tras llegar a Junior

La llegada de Juan Fernando Quintero a Junior ha generado una explosión de felicidad en Barranquilla y entre toda la hinchada del equipo regada por la Costa Caribe y el resto de Colombia, pero en medio de esa alegría rojiblanca, no han faltado las controversias con algunos comentarios provenientes del interior del país.

Carlos Antonio Vélez, periodista de RCN y Win Sports, lanzó una dura crítica a Quintero y a su representante, el ex futbolista argentino Rodrigo Riep.

“Ahora la historia es otra. Que no, que sí, que caro, que no importa. Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo Juan Fernando Quintero. Un consejo, hable con su representante por que le afectó la imagen y casi lo deja en cero”, trinó Vélez encima de un comentario que había publicado cuando el negocio estaba caído.

“Se quedó sin Twingo ni Ferrari. Sin Rolex y Casio. Con el dinero que se iba a gastar en un jugador que solo jugó dos partidos completos en el 2022, tiene y le sobra para mejorar lo poco que le vi en Lima el domingo pasado ante Alianza. Hay que hacer un equipo. ¡Manos a la obra!”, expresó Vélez en las primeras horas de este viernes.

Quintero, que es muy activo en redes sociales, salió al paso de los dardos del veterano comentarista.

“Doctor, nadie me ha dañado la imagen. ¿El anzuelo es el dinero? No importa ya fui por el… lo importante es que voy a estar en mi país y el amor no se compra. Por eso fue. Un abrazo bendiciones”, respondió Juanfer.

El jugador, que finalizó su vínculo contractual con River Plate de Argentina y esperaba libre su vinculación a un nuevo club, había protagonizado una polémica con el periodista Samuel Vargas, de Directv Sports, quien le cuestionó la expectativa que despertó en la afición juniorista al trinar las imágenes del ‘Pibe’ Valderrama y Giovanni Hernández con la camiseta del conjunto tiburón.

“Pésimo manejo le dio Quintero públicamente a sus negociaciones con Junior. ¡Indelicadeza total! La desilusión es proporcional a la expectativa que él le alimentó al papá, al tío y a toda la familia ‘Tiburona’. Además, pedido desorbitado para su característica irregularidad”, escribió el comunicador.

“La próxima vez te pregunto qué tengo que hacer, ¿vale? Me extraña de vos Samuel. Ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado). Qué lindo es el respeto, y por favor, mis trinos siempre fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios. Feliz noche”, contestó Quintero.