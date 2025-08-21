El presidente Gustavo Petro informó en la tarde de este jueves que un total de ocho policías murieron y ocho más resultaron heridos tras un ataque con explosivos registrado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con el jefe de Estado, la autoría del hecho “se atribuye al llamado frente 36 del EMC”.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.



La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca”, de los cuales dos resultaron heridos.

Sin embargo, fuentes de la Policía detallaron que cuando la aeronave fue atacada, tuvo que aterrizar de emergencia.

“Fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia”, señaló la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido porque el ataque fue perpetrado en una zona rural de difícil acceso.Frente a lo sucedido, el gobernador Rendón manifestó que fue activada “la red hospitalaria” para atender a los heridos.

Igualmente recordó que en Amalfi operan disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.