La dura derrota 4-1 de Junior ante América el pasado sábado por la Liga y quedó atrás. El mundo rojiblanco está concentrado única y exclusivamente en el importante partido ante Universitario de Deportes de Perú de este martes, a las 9 p.m., por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

Así lo dio a conocer el entrenador Arturo Reyes, quien, en una rueda de prensa este lunes en un hotel al norte de la ciudad, aseguró que sus pensamientos están en poder conseguir el triunfo ante los incas y quedar como líder en solitario de su zona.

'Después del partido ante América hablamos de que teníamos que hacer el duelo, pero que ya teníamos que centrarnos en nuestro juego y no permitir que ellos hagan su juego. Nosotros en condición de local esperamos siempre dar un buen espectáculo y que terminado el juego podamos disfrutar', manifestó el DT.

'El equipo está recuperado. La decisión de no haber tenido el desgaste de ir a Cali a enfrentar ese partido duro, esperamos que sea acertada. El grupo está bien, estamos dispuestos y con ganas de enfrentar el partido', complementó.

El timonel explicó que cada partido es distinto, por lo que será difícil que las cosas se puedan presentar cómo se dieron en su debut en el certamen internacional contra Botafogo, equipo al que vencieron 3-1 en el estadio Nilton Santos.

'Cada partido trae su historia. Seguramente será un partido complejo y difícil, y más en este grupo, que es muy parejo y en el que cualquiera puede pasar a la siguiente fase. Empezaron ganando en casa. Vamos a afrontar el reto con gallardía. Ellos utilizan un módulo que no es fácil de enfrentar', apuntó.

El orientador samario llenó de elogios a los peruanos y señaló que será complicado derrotarlos por su manera de jugar.

'La llegada del profe (Fabián Bustos) a Universitario ha hecho cosas buenas, como no hacer muchos cambios. Es un entrenador con mucha experiencia, ganando títulos en donde ha dirigido. Ellos tienen un cuadrado ofensivo muy bien armado. A veces utilizan mucho el juego directo y arman bien su ataque. Vienen haciendo las cosas bien, tienen un invicto grande y esperamos nosotros con la afición sacar adelante el juego. A mí, personalmente, me gustan muchos los tres jugadores que tienen en el mediocampo. Son los encargados de conectar con los carrileros. Va a ser una tarea difícil para nosotros tratar de quebrar eso', expresó.

'De pronto, en las cuentas de muchas personas, no estaba que nosotros pudiéramos ganar. Pero somos un grupo equilibrado, con humildad, pero con convicción también. Es un grupo fuerte, parejo, en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tuvimos la suerte de hacer un buen juego y anotar temprano en Brasil. Será un partido difícil por la forma de jugar de ellos. Mantienen muchas cosas del equipo campeón, son de mucho cuidado y tenemos que hacer un gran partido para ganar', añadió.

El DT, entre risas, dijo que no hay ningún secreto para sacar el once inicialista en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

'No es muy difícil sacar la nómina inicialista de Junior mañana (este martes). La decisión que tomamos esperamos que nos sirva. Era muy difícil haber llegado 4-5 de la tarde el pasado jueves a Barranquilla y después el viernes viajar a Cali, jugar ante América para luego estar listos para enfrentar a Universitario', argumentó.

Por último, Arturo Reyes comentó que lo principal que deberán hacer en este encuentro es ser 'muy equilibrados'.