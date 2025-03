Durante el encuentro que los miembros de la Liga de Alcaldes del Caribe sostuvieron este Miércoles de Ceniza en la ciudad de Montería con el recién designado gerente de Afinia, Ricardo Arango, salió a relucir la propuesta de una bolsa regional para bajar los costos de la energía.

Esta surgió de los alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay Paz; de Montería, Hugo Kerguelén García, y de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, durante el abordaje de la Justicia Tarifaria.

En desarrollo de este el gerente de Afinia habló sobre el posible apagón en el país, y el plan de contingencia de la empresa en los departamentos donde opera.

Yahir Acuña, el alcalde de Sincelejo, fue el encargado de poner en el tapete la propuesta de la bolsa regional indicando que: “Yo creo que el diálogo debe ir más allá de encontrar culpables, sino identificar sus causas. Creo que, a través de la Liga de Alcaldes del Caribe, y junto al Gobierno Nacional, podríamos analizar si se conforma una bolsa regional de recursos para cubrir las pérdidas técnicas en la facturación, lo que significaría un alivio para nuestras comunidades. Subsidiar, podría ser a través del Sistema General de Participación o de las OCAD, así como hay para saneamiento y agua potable, para que la gente pague menos”.

A su vez el mandatario de los sincelejanos criticó que las empresas de servicios públicos cobren sus facturas con catastros propios y no con los estructurados de forma gubernamental.

Por su parte el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, dijo que el tema de la energía eléctrica ha sido bastante analizado y hay un sinnúmero de propuestas que no han llegado a nada.

“Estoy seguro que gran parte de la gente no es que no quiera pagar, es que no tienen con qué. Lo que nos toca es ser pragmáticos, aunque esté frustrado y que hace rato dejé de hablar de eso. Por ende, considero que la respuesta está en manos del Gobierno Nacional. Pero lo único que se conoció del Gobierno Petro, frente al costo de la tarifa, fue una iniciativa que fracasó como proyecto de ley en el Congreso; por ende, uno siente que le grita a la Luna”.