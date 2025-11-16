Tres sujetos a bordo de motocicletas, que habrían fingido un interés en mujeres que estaban dentro del Disco Bar Café Paraíso de Ciénaga, hoy tratan de ser identificados por las autoridades del Magdalena por su presunta responsabilidad en la masacre registrada en ese negocio del barrio La Victoria durante la noche de este sábado 15 de noviembre. El hecho dejó tres víctimas mortales y una persona herida por proyectil de arma de fuego.

EL HERALDO conoció algunos detalles de este violento episodio que estremeció a los habitantes del municipio costero luego de la información que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Todo indica que los tres criminales que hoy son buscados por las autoridades llegaron hacia las 8:50 de la noche hasta el bar donde, al parecer, se ofrecían servicios sexuales, y entraron sin ningún contratiempo. No obstante, uno de ellos se habría quedado en el pasillo custodiando la entrada.

Dentro del sitio, los otros dos de los sujetos ubicaron a las personas en una mesa y, sin mediar palabra, abrieron fuego indiscriminadamente contra estas.

Dos de las víctimas fatales fueron identificadas como Antonio José Peláez Álvarez, de 43 años, y Luis Alberto Gutiérrez Cantillo, de 28.

Hay que aclarar que las autoridades también trabajan en la identificación de la tercera persona asesinada.

Entretanto, el hombre que resultó herido responde al nombre de Joaquín Segundo Cueto Mejía de 42 años.

En imágenes que se han difundido en redes también fue posible evidenciar que las tres víctimas fatales aparentemente compartían juntas. Y al lado de los tres cadáveres fue dejado un atemorizante mensaje: “Acá mandamos nosotros. Cero Golfo. Katerine y negrito vamos por ti”.

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, en coordinación con unidades de Inteligencia Policial, adelantó labores de inspección técnica en el lugar de los hechos, recolección de elementos materiales probatorios y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la situación de orden público e inseguridad que atraviesan poblaciones del Magdalena por los enfrentamientos entre miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Pachenca y el Clan del Golfo.