Haremos oposición permanente contra Gustavo Petro: Cabal

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le dijo a EL HERALDO que la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro “fue un gesto en democracia” del líder del uribismo, pero advirtió que la colectividad, o al menos ella, hará “una oposición permanente” al gobierno entrante.

“El presidente Uribe hizo un gesto en democracia, porque es un hombre políticamente veterano y sentía que es un momento de establecer puentes. Yo lo leo para distensionar un ambiente extremadamente polarizado y eso que a mí no me disgusta la polarización, porque en el momento en que no haya controversia no hay democracia, sostuvo sobre el encuentro histórico entre ambos líderes políticos.

No obstante, advirtió: “Confiamos en que Uribe no se va a mover de lo que son pilares fundamentales de garantías de libertad: la protección a la propiedad privada, evitar impuestos confiscatorios, lo que todos sabemos que son los parámetros en los que se construye la sociedad civilizada, no sobre el socialismo rampante que lo que hace es destruir países”.