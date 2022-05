“Es un acto criminal”: Fico sobre hallazgo de micrófono en su sede de campaña

Durante su recorrido por la capital del país, el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, mostró a la opinión pública una serie de imágenes de un dispositivo de grabación hallado en la sede administrativa de su campaña en Medellín.

Gutiérrez denunció que dicho micrófono, al parecer, transmitía información en tiempo real por lo que consideró que dicho hallazgo revela un presunto actuar criminal en contra de su aspiración por llegar a la Casa de Nariño.

“Hoy quiero denunciar públicamente que en una de nuestras sedes de campaña, justamente en la sede administrativa ubicada en la ciudad de Medellín, el pasado viernes en la tarde se encontró un dispositivo que al parecer estaría transmitiendo en tiempo real información de lo que se discutía ahí”, señaló el candidato.

El aspirante además se refirió a la advertencia que le hizo la senadora electa por el Pacto Histórico Isa Zuleta, quien señaló que los próximos días haría una revelación sobre la campaña presidencial de Gutiérrez.

“La señora Zuleta dijo que iba sacar una información de nosotros a seis días de las elecciones. ¿Tendrá que ver esta chuzada ilegal”, dijo también “esto es una chuzada. Es más allá de una simple infiltración, misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado y varios personajes de la campaña”,

Agregó que tras los hallazgos, un equipo de su campaña se dirigió hasta las respectivas autoridades para que se inicien las investigaciones sobre el caso.

“Todas las pruebas están en manos de la Policía Nacional, de la Dijin. Ya hay noticia criminal y esperamos que las investigaciones avancen rápido. A quien se le haya quedado este microfonito bien puede ir a la sede de Medellín que allá lo encontramos”.

Insistió: ““Esta campaña se ha tornado más que sucia, esto es un acto criminal. Y es un acto delictivo que pone en riesgo la democracia. Por mi parte, seguiré respetando a los contrincantes (...) nosotros no vamos a parar, no nos vamos a dejar intimidar ni de ellos ni de ningún criminal. Hay grupos criminales que quieren seguir amenazando e impedir nuestros recorridos por el país, no nos vamos a detener”.

Cabe resaltar que los micrófonos fueron encontrados por una empresa de seguridad que habría sido contratada por el candidato luego de que se conociera información sobre una posible infiltración a su campaña.

El equipo de trabajo de Gutiérrez informó que el abogado de la campaña, Majer Nari Abushihab, junto al jefe de debate de la campaña, Luis Felipe Henao, denunciaron este lunes a varios miembros del Pacto Histórico.

Según Abushihab, ya fueron formuladas las denuncias contra el abogado de la campaña Petro, Miguel Ángel del Río Malo, y contra el abogado Sebastián Caballero Ortega. Vale recordar que el primero desató una polémica a principios de mayo tras admitir que el Pacto Histórico tiene personas infiltradas en la campaña de Federico Gutiérrez en la región Caribe.

También fueron denunciados, según Abushihab, los congresistas Piedad Córdoba Ruiz, Armando Benedetti, Isabel Zuleta, y Katherine Miranda. Así como también a Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como Lalis.

El abogado indicó que la denuncia se instauró por los delitos de violación Ilícita de comunicaciones, constreñimiento al sufragante, delitos de hostigamiento y amenazas contra servidores públicos. Además, según dijo, se está evaluando la posibilidad de instaurar acciones penales por fraude al sufragante.