“Equipo por Colombia no debe caminar hacia los extremos”: Echeverry

El bogotano contó que una vez terminó de grabar el video con el que el país conoció su decisión uno de los videografos se le acerca y le manifestó: “Yo nunca he votado en política, pero usted se ganó mi apoyo”.

Explicó que luego que se hizo oficial su decisión “mucha gente, no podría asegurar cuantas, me llamaron, me escribieron a decirme que se identificaban conmigo, en mis propuestas, que no renunciara, y eso refleja que hicimos un buen trabajo. Pero lastimosamente no nos alcanzaba para ganar la consulta”.

Zuluaga en Equipo por Colombia.

Dijo Echeverry que su principal objeción a la llegada de Centro Democrático a Equipo por Colombia es su alta posibilidad de ganar la consulta. Resaltó que su salida no obedece a la posibilidad que existe de que llegue Óscar Iván Zuluaga.

“Yo quería ganar y si entraba o entra, depende la decisión que tomen, pues él viene con un caudal electoral de por lo menos dos millones de votos, y la intención es que todos peleemos voto a voto. Además, Centro Democrático está en uno de esos dos extremos con los que yo no coincido”.