Congresistas de oposición también enviaron carta a la Corte IDH

Luego de la polémica misiva de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes en respaldo a la reforma de la procuraduría ante la Corte IDH, un grupo de 26 congresistas de la oposición firmaron y enviaron una nueva carta en la que le comunicaban a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su posición al respecto.

En la comunicación manifiestan que las aseveraciones que hicieron los presidentes de las corporaciones no representan la posición institucional del Congreso de la República de Colombia y por el contrario, “obedece a una valoración personal”.

Además, frente al proyecto de ley por la sentencia de la Corte Interamericana, manifestaron que constituye una “clara elusión al fallo”.

“La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, es decir, no cuenta con el aval de las Corporaciones que presiden; por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de Corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartimos el contenido de la misiva enviada a la Corte”, se lee en el documento.