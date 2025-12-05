Durante un evento político realizado en el hotel Country Internacional, en el centro de Barranquilla, el expresidente Álvaro Uribe Vélez entregó este viernes un discurso cargado de referencias personales, reflexiones sobre su pasado político y menciones a dificultades familiares que, según dijo, marcan su participación en la actual campaña.

Uribe afirmó que está dispuesto a corregir los errores cometidos en su trayectoria: “Aquello en lo cual me equivoqué quiero que se corrija, y lo nuevo que haya que incorporar, que se incorpore con todo juicio”.

En este sentido, señaló que llega “del pasado”, con “amor a Colombia”, reconociendo “defectos y errores”, y expresó que busca darle solución a los problemas del país.

El expresidente también hizo una referencia emocional a Barranquilla, asegurando que en su juventud “vivió despechado” por la ciudad y que, aunque ese sentimiento persiste, su afecto permanece intacto: “Mi corazón hoy para quererte se parece al de hace 50 años”.

Por otro lado, Uribe mencionó que la actual campaña tiene para él “símbolos y signos”, entre ellos una “tristeza personal” relacionada con la situación de su hermano Santiago Uribe, condenado por paramilitarismo.

Además, explicó que existe un “motivo superior de tristeza”: el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Cabe recordar que Uribe está apoyando una coalición entre Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira en el departamento del Atlántico.