Los precandidatos presidenciales Maurico Gómez Amín, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Carlos Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Martha Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas se reunieron este miércoles, en Bogotá, con el objetivo de consolidar una posible alianza de cara a las elecciones del 2026.

De acuerdo con lo conocido por EL HERALDO, el objetivo es escoger un precandidato presidencial que cuente con amplio respaldo por los otros aspirantes.

“Estamos comprometidos con la unión. Esa es la única salida para reconstruir a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos para servirle a nuestro país“, publicó Gómez Amín.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.