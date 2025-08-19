Un fuerte mensaje político dejaron los exgobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa y de Antioquia, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, este martes al someterse a un examen de toxicología.

De acuerdo con los integrantes de la coalición La Fuerza de las Regiones, este documento es un requisito previo para inscribir los comités de firmas en la Registraduría para las elecciones presidenciales 2026.

Entre los exámenes estuvo el procesamiento del panel de drogas por 3 (marihuana-,cocaina- anfetaminas)y panel de alcohol.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, señalaron que “no se puede gobernar ni borracho ni trabado”, por lo que insistieron en que “para gobernar hay que estar cuerdos”.

“Quien aspire a manejar la suerte de 52 millones de colombianos debe estar en los cinco sentidos y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra”, dijo Zuluaga.

Por su parte, el exgobernador de Sucre aseguró que “cuando te estás preparando para gobernar la tercera nación más desigual (...) con enorme brecha de desigualdad regional tienes que tener la mente clara para tomar las decisiones, para perseverar en la construcción de una nación diferente”.

Pulla a Petro

La decisión de someterse a este examen es un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien han señalado de consumir drogas, según lo dicho por su excanciller Álvaro Leyva en varias cartas.

De hecho, en las últimas horas, el excontralor y precandidato presidencial Felipe Córdoba también se sometió al mismo examen, según señaló en la red social X.

“Colombia necesita volver a confiar. La confianza no se recupera con discursos, ni con ataques. La confianza se recupera con hechos. Por eso quiero dar ese primer paso. Me realicé un examen toxicológico como prueba de transparencia. Y aquí está el resultado. Mi cuerpo está completamente libre de drogas”, indicó.

En ese sentido invitó al presidente Petro y a sus ministros a someterse al mismo examen.

“Esto no lo hacemos por orgullo personal. Lo hago porque estoy convencido de que quienes aspiramos o tenemos la responsabilidad de dirigir este país debemos demostrarle a los colombianos que actuamos con claridad, responsabilidad, y con honestidad. Por eso invito a todos, al presidente, a los ministros y a mis colegas precandidatos presidenciales a que también se lo hagan. Esto no se trata de señalar a nadie, se trata de recuperar la confianza en nuestros líderes“, aseveró.