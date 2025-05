BOGOTÁ. Alertas en las redes sociales generó el anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, de la intención de convocar la consulta popular por decreto.

“Si el @SenadoGovCo no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de @petrogustavo convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, anunció el jefe de la cartera política.

Al respecto, la senadora Berenice Bedoya, de la ASI, señaló que “la expedición de un eventual decreto convocando una consulta popular por parte del Gobierno Nacional, no sería otra cosa que un golpe blando a la institucionalidad del país y demuestra la intención del presidente @petrogustavo de imponer su terca voluntad fracturando toda la estructura en la cual se sostiene nuestro Estado Social de Derecho. Mesura presidente, a usted como primer mandatario le corresponde respetar y hacer respetar a la Constitución Nacional y a nuestra democracia y no enviar mensajes equivocados de división”.

Así mismo, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, cuestionó: “Como siempre, Gustavo Petro quiere actuar por fuera de la ley y ahora, con una teoría chambona, pretende saltarse la autoridad del Senado. No lo voy a permitir. Demandaré el decreto que convoque a la consulta popular y denunciaré a quienes se presten para ese despropósito. No vamos a permitir conductas dictatoriales por parte del Gobierno”.

Y el concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, aseveró que “si Petro y Benedetti convocan la consulta popular desconociendo al Senado de la República romperán el orden institucional y constitucional, cometerán delitos y se burlarán del país”.