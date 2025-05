Sin dar nombres, el presidente Gustavo Petro dijo, desde Barranquilla, que una ministra quería “sabotear” su Gobierno. Sin embargo, esto se da en medio de la polémica que generó la salida de Ángela María Buitrago como ministra de Justicia.

Durante su intervención desde el Paseo Bolívar, donde convocó el cabildo popular, el jefe de Estado habló sobre la paz total y los diálogos que ha adelantado su Gobierno con grupos ilegales.

Ante esto, el mandatario aseguró que logró reducir las cifras de homicidios en Medellín y Barranquilla y dijo que lo ha logrado “a partir de los diálogos y, tengo que decirlo, una ministra de mi Gobierno quería sabotearnos, no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. Acá hay políticos que hablan con bandidos pero para asociarse a las escondidas, nosotros hablamos de frente,porque queremos darles una segunda oportunidad”, dijo lanzando una pulla a Buitrago, aunque sin mencionarla.

Y es que sus declaraciones se dan en medio de las presuntas diferencias que había entre la saliente ministra de Justicia con el presidente Petro, que salieron a la luz pública luego de su renuncia.

Hace algunos días, Buitrago aseguró en una rueda de prensa que la paz total fue uno de los puntos de discordia, sobre todo por la necesidad de establecer “reglas claras” para los grupos que se acogen a la paz, un aspecto que ella considera fundamental para garantizar justicia a las víctimas y evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.

“He sido muy incisiva, en términos públicos y por convicción, sobre la necesidad de ponerle reglas a esos grupos criminales, reglas que significan no atacar a la población civil, proteger a las mujeres que están siendo violentadas, y abordar temas críticos como las desapariciones forzadas y otras violencias”, afirmó.

Así mismo, dijo que su cartera no tiene competencia directa sobre la política de paz, pero sí en proyectos de ley relacionados con el sometimiento: “Yo le he dicho: ‘presidente, le he entregado un proyecto, es lo que yo creo que podría funcionar en la ley 2272’. Nunca me dijo nada sobre el proyecto. Tal vez él hace referencia a esos conceptos que yo le mencionaba directamente”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Vale mencionar que el mandatario ya se había pronunciado sobre la renuncia de Buitrago y dejó ver que la salida obedecía, entre otras cosas, a discordias con su política de paz total: “Hay unos ejes fundamentales de mi política de paz que no puedo dejar avanzar y en esa medida pedí la renuncia, no tiene que ver con nada más”, dijo en su momento desde China.