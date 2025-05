El presidente Gustavo Petro escaló su respuesta a la nueva carta de Álvaro Leyva.

En el acto en la Casa de Nariño en que los aprendices del SENA se unieron a la campaña por la consulta popular, el mandatario acusó al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart de orquestar y organizar reuniones en contra de su Gobierno e inclusive intentar “derribarlo”.

“Díaz-Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”, expuso.

Sus señalamientos se dieron luego de que asegurara que Leyva está “llamando a la Comisión de Acusaciones desesperado, escribiendo infundios, porque lo que es mi desautorización para una conducción de la política exterior de Colombia que es arrodillada a los Estados Unidos, la coloca como pruebas de mi esclavitud mental. Yo quiero las relaciones con Estados Unidos, como con cualquier pueblo del mundo, de igual a igual, porque Colombia es soberana”.

Y por eso señaló al congresista: “El que está organizando la reunión (con Leyva) es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, de extrema derecha, no critico al gobierno actual de los Estados Unidos, porque creo que no es: es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy, y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente, y si eso pasa debe estallar la revolución colombiana porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos, y no soy antigringo”.