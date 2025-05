El presidente Gustavo Petro le respondió este martes al excanciller Álvaro Leyva la carta en la que lo señala de tener problemas de drogadicción, no asistir por ello a eventos oficiales en el exterior y mentir luego en documentos públicos.

En el acto en la Casa de Nariño en que los aprendices del SENA se unieron a la campaña por la consulta popular, el jefe de Estado aseveró: “Estando en la defensa de la consulta popular ha venido un segundo ataque que debo explicar y hay que ponerle atención porque va como una daga mortal a matar, no es un chisme de un viejo loco que por rabia, porque dicen que quería hablar conmigo, y yo no sabía, que lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo, y me la está cobrando a mí. Y debe saberse por qué. La culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional, aunque haya colombianos, y por tanto es peligroso porque es un atentado a la soberanía de los colombianos y a la democracia”.

Luego, cuestionó el mandatario, “¿drogadicción? Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar, a veces tengo hasta problemas con las mujeres por eso, en mi vida personal. Dicen que (Armando) Benedetti me chantajea porque entonces yo voy a fiestas con él y no sé qué pasa. Nunca he ido a una fiesta con Benedetti, y voy a confesar la verdad: le tengo miedo a las amigas que invita”.

Agregó en este sentido que “(Joseph) Goebbels escribió la esencia de la comunicación nazi: miente y miente y al final se cree que es verdad, y lo estamos viviendo en Colombia. Y eso es lo que no permite que el 80 por ciento esté con nosotros sino con el verdugo”.

Y concluyó Petro: “Ahí está Leyva llamando a la Comisión de Acusaciones desesperado, escribiendo infundios, porque lo que es mi desautorización para una conducción de la política exterior de Colombia que es arrodillada a los Estados Unidos, la coloca como pruebas de mi esclavitud mental. Yo quiero las relaciones con Estados Unidos, como con cualquier pueblo del mundo, de igual a igual, porque Colombia es soberana”.

Finalmente, reconoció que el excanciller “se fue por un negocio que estaban armando tratando de que Thomas & Greg no lo quería escrutando las elecciones de Colombia por ahí hay trampa, (...) no me gustó que su hijo estuviera metido en ese negocio y cuando di la orden de suspenderlo dejó pasar el tiempo al punto que se enredó él mismo y lo destituyeron, y tiene razón la procuradora, que no me quiso mucho, porque el impuesto público no debe ser heredad de los hijos de la oligarquía en Colombia”.

¿Qué dijo Álvaro Leyva?

En la mañana de este martes 6 de mayo, el ex ministro de Relaciones Exteriores publicó un documento de más de cuatro páginas en las que detalla al menos seis actuaciones, que califica como “bochornosas” y “vergonzantes”, del presidente Petro durante visitas diplomáticas a distintos países.

Luego de haber mencionado en el primer documento, publicado en su cuenta de X el pasado 23 de abril, lo ocurrido en París, donde habría desaparecido en medio de una visita por “problemas de drogadicción”, Leyva aseguró que hubo por lo menos seis situaciones que prácticamente dejaron en rídiculo al mandatario, inclusive desde antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

En ese sentido mencionó que en visitas oficiales a Chile, China, Alemania y Suiza protagonizó algunos incidentes que fueron escandalosos y vergonzantes, según calificó Leyva en su misiva.

Recordó que en el caso del país asiático, el presidente Petro optó por no hablarle a su homólogo Xi Jinping por el hecho de que no le permitieron abordar el tema del Metro de Bogotá.