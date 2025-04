L a tormenta política desatada por una sorpresiva carta del excanciller Álvaro Leyva, en la que arremetió contra varios funcionarios del Gobierno y acusó al presidente Gustavo Petro de tener en la actualidad una adicción a las drogas, ha seguido causando destrozos –sobre todo morales– en la imagen y capacidad de gestión del principal huésped de la Casa de Nariño.

Sin embargo, miembros del oficialismo y exintegrantes del gabinete ministerial han salido al paso para desmentir las acusaciones. Uno de ellos fue Alfonso Prada, embajador de Colombia en Francia, quien respaldó la actuación de Petro durante su gira en París, que estaba proyectada para que fuera del 21 al 24 de junio, pero que luego fue extendida.

Cabe recordar que en el cuestionado viaje, en el cual periodistas alertaron sobre incumplimientos de la agenda, el presidente tenía pactado reunirse con directivos de Dassault Aviation, firma que fabrica los aviones de combate Rafale; no obstante, la diligencia no se llevó a cabo.

En ese momento hubo cruce de versiones. Presidencia informó que el jefe de Estado asumió una agenda privada; sin embargo, a los periodistas que viajaron en el avión presidencial integrantes del Ejecutivo les señalaron que se registraron problemas técnico-aeroportuarios.

Lo anterior generó malestar en la delegación de comunicadores que acompañó al mandatario por temas de viáticos.

En este sentido, Prada tuvo que intervenir para que los reporteros fueran hospedados en la embajada.

“En general la agenda de jueves y viernes se cumplió. No hubo ninguna interferencia en ella. Terminamos hacia las 5 de la tarde del viernes 23. El presidente Petro hace una presentación de agenda privada para el sábado y, efectivamente, se programa la reunión (no se dio) con los miembros de la empresa de los Rafale para el domingo en la mañana antes de salir de retorno a Bogotá. (...) Ni siquiera consumió licor, mucho menos algún tipo de sustancia diferente”, aseguró el exministro Prada a medios de comunicación capitalinos.

Posteriormente, Prada aseguró que Petro ha aprovechado los viajes a Francia para reunirse con su familia.

“Puedo dar fe de que el presidente, tal y como lo hizo también cuando vino a su visita a París en los Juegos Olímpicos, cada vez que viene a París aprovecha su tiempo para tener una relación con sus hijas, con su familia y ha estado o estuvo el sábado en una agenda privada”, dijo en El Colombiano.

En este sentido, Andrea Petro, hija del presidente, no dudó en expresar su molestia por las acusaciones que han recaído sobre el jefe de Estado.

“Ajá, ¿cuál es la cosa? Pecado mío también dejarlo solo descansando. Lo vi unas horas el sábado con mis niñas porque salí de rumba esa noche. Perdón por ser joven y tener vida social en París. Ese pedacito de historia también es mi vida privada. Él solo se fue a dormir”, recriminó en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente Petro volvió a irse lanza en ristre este jueves contra Leyva.

“Que este señor venga a decirle a un revolucionario que es drogadicto, es porque no entendió ni jota de la vida”, manifestó.

Lo que dijo Leyva

Leyva, en una carta que publicó en sus redes sociales y envió a Petro, afirmó que en París pudo confirmar que el mandatario “tenía el problema de la drogadicción”.

“¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, dijo Leyva, que fue el primer canciller del gobierno de Petro.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro “desapareció dos días” y él fue “primer testigo” de hechos que aún le producen “desazón y desconcierto”.

“Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado”, afirmó Leyva.

Excanciller Luis Gilberto Murillo hace llamado a la prudencia

Sin referirse directamente a las acusaciones de Leyva contra Petro, el excanciller Luis Gilberto Murillo publicó un mensaje en el que invita a los políticos colombianos a mantener el debate “dentro de los cauces éticos e institucionales” “Quienes hemos tenido el honor de servirle a la comunidad desde la función publica en el Estado colombiano sabemos del compromiso que implica preservar la estabilidad institucional y el respeto por los principios democráticos.

Es fundamental que el debate público se mantenga dentro de los cauces éticos e institucionales”, aseguró el exfuncionario. Renglón seguido, Murillo señaló:“Preocupa que eventos coyunturales comprometan la percepción de Colombia en el mundo, sus instituciones soberanas y su democracia.

Esto afecta directamente la voz potente y el liderazgo internacional del país. En una democracia, las denuncias deben canalizarse ante las autoridades competentes, y el disenso debe expresarse con responsabilidad, evitando daños que trasciendan la coyuntura y afecten a toda la sociedad”.

Por último, Murillo hizo un llamado a la prudencia, a la madurez democrática y al diálogo constructivo. “Colombia, su estabilidad y su futuro deben ser la prioridad”, dijo.