Óscar Romero Acosta

Cantantes, compositores e intérpretes de la música vallenata están dispuestos a dejar las tarimas de las casetas para tomarse la plaza pública con propuestas para ganar votos y convertirse en los futuros mandatarios y coadministradores en el Cesar y La Guajira, logro que algunos ya han conquistado tomando las riendas de sus entes territoriales.

Miguel Morales quien trabaja en su última producción discográfica titulada Colombia vive mi canto 25 años, que sale al mercado este 30 de enero, precisó que como una vocación de servicio y el sentido social que marca a los artistas, postuló su nombre para la Alcaldía de Valledupar, indicando que de ser elegido, su cuota de ‘sacrificio’ será alejarse de los escenarios musicales, para situarse en la cabeza del municipio.

Augusto Ramírez, Tuto Uhía, actual concejal de Valledupar, retomó su carrera y terminó con tesis laureada en la facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, luego de adentrarse en el folclor, convirtiéndose en una de las voces más llamativas del vallenato. Grabó un disco con Omar Geles, otro con Pipe Peláez, canciones de Leonardo Gómez Jr y un tema de Kike Santander, estando radicado en Barranquilla. La música lo alejó de sus estudios en 2006 regresó a esta capital y en 2007 fue elegido edil, posición desde la cual ha realizado campañas a favor del folclor, como el primer concurso de la canción inédita y la piqueria con versos de pie forzado alusivos al río Guatapurí.

Como Morales, Tuto Uhía hizo un alto en el camino en las tarimas. Señaló que es un hombre de Dios, es líder de una iglesia evangélica y después de conquistar una curul en la corporación edilicia, se perfila como uno de los fuertes candidatos al primer cargo de Valledupar. Incluso, señala, cuenta con el aval de Cambio Radical. Sobre la motivación de varios representantes del folclor para acceder a cargos públicos de elección popular, sostuvo que es un ejercicio interesante y una oportunidad de cambio en la política, dominada casi siempre por familias tradicionales en este campo.

Uno de los más destacados compositores del vallenato no está ajeno a este movimiento por regir los destinos de sus localidades. Juan Manuel Pérez, comunicador social y catedrático, puso su nombre a consideración como uno de los aspirantes a la Alcaldía de Chiriguaná.

La Guajira no escapa a este movimiento de músicos con aspiraciones políticas. De hecho, algunos ya ejercen como dirigentes, ejemplo de ello el compositor Deimer Marín, quien es diputado de la Asamblea en ese Departamento. Sus cantos le han servido para expresarse en auditorios, como recientemente lo hizo en Valledupar ante un encuentro de la comisión quinta del Senado, donde interpretando un tema de su padre Hernando Marín, le dijo a los congresistas que la redistribución de las regalías que pretende el gobierno no es más que la Ley del Embudo… ‘Lo ancho para ellos y lo angosto para uno’.

Así mismo sonó el nombre de Alberto Zabaleta, la voz líder de Los Betos, para la alcaldía de El Molino. La precandidatura es una de las más populares en esa localidad, no obstante al parecer declinó para continuar en la música.

Algunos piensan que por ser popularmente conocidos tienen una forma fácil de llegar a la gente. Sin embargo, quienes ya han pasado por un cargo sostienen que es importante conocer la administración pública. Alaín Cárcamo confiesa que no es nada fácil tener las riendas de un municipio. 'Primero hay que analizar la capacidad que se tiene en este sentido, porque política y folclor, son dos cosas diferentes'.

No obstante, Tuto Uhía, quien oficia como concejal, precisa que quienes se someten con vocación de servicio a dirigir un pueblo, lo hacen sabiendo el riesgo que podrían asumir, debido a que cualquier acto administrativo puede significar un cambio negativo en la vida, perdiendo incluso la credibilidad como artista.

'Pienso que coincidencialmente algunos músicos estamos en esto de la política, aparte de que soy médico, se nos da la oportunidad de estar cerca de mi gente'.

Miguel Morales sostuvo que ha tenido conversaciones con el Polo Democrático y con Las Negritudes para obtener el aval de su candidatura. Dice que lo más importante es tener el respaldo popular. 'Conozco las necesidades del pueblo, eso me ha llamado la atención para hacer un trabajo social desde la Alcaldía de Valledupar', señala el popular cantante.

'Regreso a la medicina'

El alcalde de Curumaní, Alaín Cárcamo, compositor con más de 15 canciones grabadas y otras inéditas, señala que se lanzó a la palestra política con la convicción de poder servirle a su gente. A escaso un año de terminar su mandato, tiene claro que termina con la satisfacción de haber cumplido, pero a la vez asegura no volver a tener aspiración alguna. 'Voy a hacer un alto en el camino de la política y dedicarme a mi profesión como médico. En cuanto a la composición, eso es algo innato que siempre estará conmigo, siempre estoy produciendo'.