El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este domingo una conversación telefónica con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que ambos abogaron por “un alto el fuego inmediato” en Oriente Medio y diálogo para resolver el conflicto.

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Wang indicó que “China siempre ha abogado por la resolución política de los puntos críticos internacionales y regionales mediante el diálogo y la negociación”, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino lamentó que “la situación en Oriente Medio continúe deteriorándose y los combates se intensifiquen”.

Wang aseveró que “China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, a comunicarse oportunamente sobre los asuntos importantes y a realizar esfuerzos para reducir la tensión y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales”.

“La solución fundamental al problema de la navegación en el estrecho de Ormuz es un alto el fuego inmediato y el cese de las hostilidades”, agregó el ministro chino, quien indicó que su país “siempre ha abogado por la resolución política de los puntos críticos internacionales y regionales mediante el diálogo y la negociación”.

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Por su parte, Lavrov declaró que “Rusia está sumamente preocupada por la continua escalada de la situación en Oriente Medio”, según el comunicado de la Cancillería china.

El diplomático ruso dijo que “las operaciones militares deben cesar de inmediato y que el conflicto debe volver a la vía política y diplomática para abordar sus causas profundas”, para lo que el Consejo de Seguridad de la ONU “debe desempeñar un papel constructivo”, en su opinión.

El conflicto enfrenta desde finales de febrero a Irán con Israel y Estados Unidos, en una escalada que ha incluido ataques a infraestructuras energéticas y ha afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y alrededor del 45 % de las importaciones energéticas de China.

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China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de “respetar la soberanía” de los Estados del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de ataques iraníes.