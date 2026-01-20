El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes una amplia reforma de leyes para el periodo 2026-2027, que incluye la redacción de ocho nuevos marcos legales y la modificación de al menos una docena de normas, entre ellas las de hidrocarburos, de minería e inteligencia artificial.

El presidente del Legislativo señaló que estas propuestas, aunque no precisó si son nuevas leyes o reformas, responden a la “necesidad de organizar aquellas leyes que son necesarias” e indicó que “hay leyes que han perdido vigencia, que han perdido su funcionalidad”.

El dirigente chavista, quien también es el negociador principal ante Estados Unidos, aseguró que el Legislativo ha priorizado las iniciativas para construir una “economía fuerte”, para consolidar la paz del país suramericano y también para “fortalecer” las formas de “democracia profunda”.

En una reunión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Jorge Rodríguez informó de que este año se impulsarán 29 nuevos proyectos legislativos.

El legislador indicó que el Gobierno que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez, su hermana, propone 12 de estas reformas, entre las cuales se cuentan la ley del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.

Entre esta gran reforma, se encuentra la redacción de un nuevo código civil para que sea “más claro, más coherente”, además de nuevos marcos penales, electorales y de comercio.

Según explicó Rodríguez, el nuevo código penal debería revisar “de manera amplia” todos los elementos relacionados con la administración de justicia.

El chavismo también incluyó en su propuesta un nuevo código social, un código de democracia directa y poder comunal, uno de protección integral para la familia y otro para la protección del ambiente.

También consideró necesario un nuevo código electoral, al señalar que si bien las leyes electorales son “muy completas”, son a la vez “complejas en su aplicación” y “engorrosas” en lo referido a la participación política.

Jorge Rodríguez fue elegido como presidente del Parlamento durante la sesión de instalación para este nuevo período legislativo, el pasado 5 de enero.

Ese mismo día juramentó a su hermana, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, el pasado 3 de enero.