Luego de que el pasado viernes la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara vía Telegram la salida del barranquillero Alex Saab del gabinete tras desempeñarse como ministro de Industrias y Producción Nacional, en las últimas horas se conoció que la mandataria encargada decidió retirarlo del último cargo que tenía en el Gobierno, apartándolo definitivamente.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez dijo que Saab saldrá del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP), encargado de atraer inversión extranjera. En este cargo nombró a Calixto Ortega, expresidente del banco central venezolano y exdiplomático que estuvo destinado en Houston (Texas) en el centro de la industria de refinación de petróleo de Estados Unidos.

Le brindamos todo nuestro respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela. Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 20, 2026

Este movimiento hace parte de otras piezas de su gabinete que cambió principalmente en sectores clave como la economía, las comunicaciones y su seguridad personal, en medio de la estabilidad que busca en su nueva relación con los Estados Unidos.

Leer más: La Corte Suprema ya tiene las demandas de casación que piden revocar la absolución de Uribe

Palacio de Miraflores/EFE Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), acompañado del ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab (c) y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante un acto de gobierno en Caracas (Venezuela).

Ver también: Autoridades investigan presunto caso de corrupción por parte de un agente de tránsito en Soledad

La presidenta (e) de Venezuela anunció la decisión después de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el director del FBI. Agradeció al empresario por “su labor al servicio de la Patria”.

Cabe recordar que Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.