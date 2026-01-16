El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que propuso la mediación rusa para garantizar la estabilidad y seguridad en Irán y Oriente Medio.

Leer más: María Corina Machado entregó a Donald Trump la medalla del Nobel enmarcada como “gratitud”

“Se debatió la situación en Oriente Medio e Irán”, informó el Kremlin en Telegram.

Según la Presidencia rusa, Putin “expresó los enfoques básicos para activar los pasos político-diplomáticos con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad en la región”.

“Se confirmó la disposición de la parte rusa de continuar los correspondientes esfuerzos mediadores e impulsar un diálogo constructivo con la participación de todos los países interesados”, añadió.

No olvide leer: Familiares piden excarcelación de militares presos, “los grandes olvidados” en Venezuela

El Kremlin señaló que las partes “acordaron mantener contactos a diversos niveles”.

Irán es escenario desde el pasado 28 de diciembre de masivas protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de unas 3.428 personas, según cifras de organizaciones como IHRNGO, y han derivado en miles de heridos.

Las tensiones se incrementaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia, una intervención a la que la ONU se ha opuesto.

Lea acá: Delcy Rodríguez da señales de apertura diplomática a Estados Unidos

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU celebrado la víspera, Rusia o China defendieron la soberanía e integridad territorial de Irán, y en concreto la delegación rusa calificó la sesión del Consejo como “otro intento” de EE.UU. de “justificar una agresión descarada y una interferencia en los asuntos internos de un Estado soberano”.

Otros países como Francia argumentaron que solo el pueblo iraní “debe decidir su destino”, pero insistieron en que hay una “responsabilidad colectiva” en denunciar la violencia y la represión vista durante las manifestaciones.