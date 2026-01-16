Familiares de militares que son presos políticos exigieron este jueves la excarcelación de sus parientes, a quienes consideraron como “los grandes olvidados” de Venezuela por tratarse de efectivos del Ejército, durante una vigilia a las afueras de la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde estuvo preso el dirigente Leopoldo López.

Así lo aseguró a EFE Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, quien recordó que fue detenido el 21 de enero de 2019 por, afirmó, “estar manifestando” contra la “escasez de medicinas, malas condiciones de vida” y “paupérrimos sueldos” de Venezuela.

“Los militares son los grandes olvidados en cuanto a negociaciones, excarcelaciones. Siempre salen civiles, gracias a Dios pueden regresar a sus hogares, pero los militares nunca son tomados en cuenta”, subrayó Hernández.

En este sentido, afirmó que en Venezuela los militares son “tratados de la peor manera por ser denominados traidores a la patria”, cuando en realidad han “actuado constitucionalmente” por ser fieles al “juramento que hicieron al momento de su graduación, que fue defender al pueblo venezolano”.

Por su parte, la defensora de derechos humanos Leida Brito denunció que familiares de presos políticos llevan días pernoctando a las afueras de distintas cárceles de Venezuela, luego de que el 8 de enero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante” de personas.

Brito lamentó que los familiares lleven días “durmiendo en el piso” y a la intemperie, comiendo “de la buena de Dios” y viéndose obligados a turnarse para buscar una casa donde bañarse, todo esto esperando la excarcelación de sus parientes, a las afueras de cárceles del país.

“Esto es lo peor que le ha podido pasar en esta historia a los familiares de los presos políticos”, expresó a EFE la defensora de derechos humanos, quien dijo que el país “no duerme hasta que salgan todos los presos políticos”.

“En Venezuela sí hay presos políticos”, insistió Brito, aunque el Gobierno y la Fiscalía niegan que en Venezuela haya personas detenidas por estos motivos, sino que aseguran cometieron delitos.

Este semana, EFE constató que a las afuera de la cárcel El Rodeo, en Miranda, se cobra cinco dólares por un colchón para pasar la noche a la intemperie, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo, todo esto sin incluir el traslado que pagan los familiares que no viven en el mismo estado.

Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó un total de 406, aunque varias ONG cuestionan esta cifra oficial.

El martes, Jorge Rodríguez aseguró que había “listas” de excarcelaciones, aunque todavía no se han publicado, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros con detalles.

El mismo día, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.