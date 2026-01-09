Por estos días una mujer en supermercado en México se volvió viral en redes sociales, al parecer, por realizarse un ritual espiritual con unos huevos. El hecho quedó registrado en video y fue difundido en las plataformas digitales por lo que rápidamente fue uno de los más comentados por los internautas.

Leer más: ‘Equipo demolición’, la comedia con Jason Momoa y Dave Bautista, estrena tráiler

En el video se ve a la mujer ejecutando un ritual de “limpia espiritual” dentro de la tienda, lo que desató rechazo e indignación entre los usuarios.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en una Tiendas 3B de Ecatepec, Estado de México, exhiben a la mujer tomar un huevo del anaquel y frotarlo por diferentes partes de su cuerpo como parte de la supuesta práctica para “quitar malas energías”.

Le puede interesar: El “pizza index” del Pentágono vuelve a ser tendencia tras la captura de Nicolás Maduro

Una vez concluido el ritual, la mujer regresó el huevo al lugar donde lo había tomado, sin comprarlo, lo cual generó las críticas por parte de los internautas, quienes calificaron el acto como poco higiénico y cuestionaron el comportamiento dentro de un establecimiento público.

La grabación fue difundida por el periodista Carlos Jiménez en X (antes Twitter), generando tanto rechazo como burlas y debates sobre las creencias populares que aún persisten en ciertos sectores de la población.

Lea además: Disney confirma live-action de Enredados con Teagan Croft y Milo Manheim como protagonistas

“SE “HACE LA LIMPIA” con UN HUEVO AJENO… y LO REGRESA. Así se metió esta mujer a una @Tiendas3B en @Ecatepec. Tomó un huevo, y se lo pasó POR TOOOOODOS LADOS. La cabeza, cara, brazos… incluso ENTRE LAS PIERNAS y más. Luego lo volvió a dejar y se fue. Creencias de gente endeja!!”, escribió Jiménez.

SE “HACE LA LIMPIA” con UN HUEVO AJENO… y LO REGRESA

Así se metió esta mujer a una @Tiendas3B en @Ecatepec

Tomó un huevo, y se lo pasó POR TOOOOODOS LADOS.

La cabeza, cara, brazos… incluso ENTRE LAS PIERNAS y más.

Luego lo volvió a dejar y se fue.

Creencias de gente endeja!! pic.twitter.com/Adq11nm2hs — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 7, 2026

“Respeto las creencias, pero que le cuesta comprar 1 pieza en la tienda y después tirarla. Eso es maldad”; “Lo malo de esa creencia es que pasar un huevo por el cuerpo lo precocina. El cuerpo está a 38 o 40 grados. Así que lo hecha a perder”; “No puede ni comprar un huevo de $2.50”; “Ojalá y ya sepan quién es”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales a la grabación.