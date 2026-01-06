El presidente estadounidense, Donald Trump, se definió este martes como “Don Arancel” al celebrar los nuevos niveles récord en Wall Street y manifestó su deseo de que el Tribunal Supremo no anule el grueso de los gravámenes globales impuestos por su Administración.

“Los mercados de EE.UU. acaban de alcanzar otro máximo histórico, todos ellos. ¡Gracias, Don Arancel! (en referencia a él mismo) ¡Oremos para que la Corte Suprema de los Estados Unidos permita que nuestro país continúe su marcha sin precedentes hacia una grandeza inigualable!”, compartió Trump en su red Truth Social.

Poco después, la Casa Blanca publicó en redes una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparece el republicano representado como el icónico personaje de la marca de limpieza Don Limpio (Mr. Clean en inglés).

Trump aparece dibujado con los brazos cruzados y luciendo camiseta blanca y piel reluciente, junto al pie de foto “Don Arancel”, y el eslogan “No hay comercio como el de Don Arancel”.

El Tribunal Supremo tiene previsto el viernes una “jornada de opinión”, una sesión para hacer públicas determinadas decisiones que podría suponer la primera oportunidad para que emita un fallo sobre buena parte de los aranceles impuestos por el presidente desde su regreso al poder hace un año.

La Corte nunca anuncia con antelación dichas decisiones, pero entre ellas es posible que se encuentre el caso de los gravámenes.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense ha recrudecido su política comercial proteccionista e impuesto aranceles a decenas de aliados comerciales, que van desde una base del 10 % hasta un 50 % en el caso de Brasil y la India, como represalias por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

En noviembre pasado, el Supremo aceptó escuchar argumentos sobre si Trump tenía o no la potestad legal para aprobar la mayor parte de los aranceles implementados.

Una posible derrota del Gobierno Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles que ha impuesto y obligaría a reembolsar esos fondos, decenas de miles de millones de dólares a las empresas gravadas, poniendo a su vez en entredicho la sostenibilidad presupuestaria estadounidense.

En cambio, una victoria reforzaría el poder presidencial del magnate neoyorquino y podría fomentar el uso de esa ley de emergencia para presionar aún más a otros socios comerciales.