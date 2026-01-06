El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que la supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzar entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Macron, que compareció ante la prensa al término de una reunión en París de la llamada Coalición de Voluntarios que reúne a 35 aliados de Kiev, señaló que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían “varios Estados que han mostrado su disponibilidad”, a los que no citó.