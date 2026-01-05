La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa mostraron este lunes su apoyo a Dinamarca después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia.

“La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la CE.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mostró su apoyo a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la víspera urgió a Washington a detener sus amenazas.

“Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y sólo Groenlandia y el reino de Dinamarca”, afirmó el líder laborista a la ‘BBC’.

A Groenlandia la protege la OTAN

Similares muestras de apoyo llegaron también desde Berlín y París, así como de los vecinos nórdicos.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.

“Dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN”, dijo Wadephul en una rueda de prensa en Vilna, la capital lituana, junto a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys.

En Berlín, Sebastian Hille, portavoz adjunto del Gobierno alemán, reforzó el mensaje del jefe de la diplomacia germana al subrayar que “las fronteras no pueden modificarse mediante la fuerza, los territorios no pueden ser anexionados por la fuerza”.

“Es totalmente evidente: Groenlandia es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca”, enfatizó el portavoz del Ejecutivo alemán.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, resaltó que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses y que las fronteras “no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza del empleo de la fuerza”.

“Sólo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre las cuestiones que tratan de Dinamarca y Groenlandia. Suecia apoya completamente a nuestro vecino”, escribió en su cuenta en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, mostró igualmente su respaldo a Dinamarca y recordó que Groenlandia es parte del reino danés.

EE.UU “necesita” Groenlandia por seguridad nacional

Trump insistió ayer en dos ocasiones en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad, primero en una entrevista con “The Atlantic” y, luego, a bordo del Air Force 1 de regreso a Washington.

“No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos “por todas partes” y que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar su seguridad.

Amenazas “sin sentido”

La jefa del Gobierno danés señaló que no tiene “sentido” que EE.UU. hable de que es necesario hacerse con Groenlandia y que éste no tiene “ningún derecho” a anexionarse uno de los tres territorios que forman la llamada Mancomunidad del Reino (Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe).

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordó también en sus redes sociales que las relaciones entre países y pueblos se construyen desde el “respeto” y basándose en el derecho internacional, y no en gestos simbólicos “que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”.

Aaja Chemnitz Larsen, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, declaró este lunes sentirse preocupada por que las nuevas declaraciones de Trump se produzcan un día después de la intervención militar en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Debemos prepararnos para lo peor pero esperar por supuesto lo mejor. Creo que debemos hablar más sobre estar preparados ante una situación de emergencia, no lo hemos hecho hasta ahora y es una responsabilidad compartida entre Groenlandia y Dinamarca”, dijo Chemnitz Larsen.

Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

La designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Groenlandia cuenta con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.