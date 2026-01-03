Los gobiernos a nivel internacional levantaron su voz y expresaron su rechazo a los ataques perpetrados por Estados Unidos en Caracas y otros estados en Venezuela. Tras los bombardeos, el gobierno venezolano declaró el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y el despliegue militar y policial.

Ante lo sucedido en territorio venezolano, uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.

Además, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “deben reunirse de inmediato”.

En la misma red social, Petro añadió más tarde: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

También se pronunció antes de conocerse todos esos extremos el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien denunció un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

“#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, advirtió Bruno Rodríguez en su cuenta de X.

Y apostilló: “Patria o Muerte ¡Venceremos!”.

Irán, otro socio de Venezuela, condenó el ataque militar de Estados Unidos, al que calificó de violación flagrante del derecho internacional, y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

“El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional2, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

En territorio estadounidense, senadores demócratas condenaron los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.

“Esta guerra es ilegal”, dijo en un mensaje en X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.

Al otro lado del Atlántico, en Europa, las palabras llegan con cuentagotas.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por ejemplo, tan solo confirmaron contactos entre el titular de esa cartera, José Manuel Albares, y el embajador de España en Caracas; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y homólogos europeos y de otros países.

Otro ejemplo europeo es Italia. Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ofreció a los ciudadanos italianos en Venezuela su red diplomática para emergencias y les recomendó no salir de casa y mantener prudencia.

“Sigo con nuestra representación diplomática en Caracas la situación con particular atención a la comunidad italiana. La primera ministra Giorgia Meloni está constantemente informada. La Unidad de Crisis del ministerio está operativa”, escribió en la red social X Antonio Tajani.

Un aliado fiel, el expresidente de Bolivia Evo Morales repudió el “bombardeo de EE.UU. contra Venezuela” y denunció que es una “brutal agresión imperial”.

“Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!”, advirtió en su cuenta de X.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó la “preocupación y condena” de su Gobierno por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a una salida pacífica a la crisis.

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, señaló Boric en un mensaje difundido en la red social X.

El mandatario chileno reafirmó, además, la adhesión de Chile a los principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, subrayó.

el Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señala el comunicado oficial.

La nota indica que Washington cometió un “acto de agresión militar” contra Venezuela, lo cual es “profundamente preocupante”.

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados”, afirmaron en Moscú.

Según Exteriores ruso, América Latina debe seguir siendo una “zona de paz” y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas desde el exterior.

Moscú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y se sumó a los llamamientos a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la situación.

Exteriores indicó que la embajada rusa en Caracas opera con normalidad y mantiene contacto permanente con las autoridades del país.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase “Venezuela será libre”.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, apoyó a Donald Trump en su operación militar contra Venezuela y la “captura” de Nicolás Maduro, que la Fiscalía venezolana calificó de “secuestro”, y aseguró que “reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

“Es un nuevo día para Venezuela. La información confirmada hoy por el presidente Donald J. Trump representa un acontecimiento de gran relevancia”, expresó González en un comunicado de prensa difundido por La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.

A su vez, afirmó que “la acción decisiva de los Estados Unidos, liderada por el Presidente Trump reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

“Reitero mi solidaridad con el pueblo venezolano y mi esperanza de que este proceso abra paso a una transición ordenada, pacífica y democrática que permita a Venezuela reencontrarse con la libertad y la prosperidad”, agregó.

González resaltó, además, que “por años he denunciado el socialismo que ha tenido a Venezuela preso”.

Igualmente, la gobernadora agradeció a los secretarios de Estado y de Guerra de EE.UU., Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y “a nuestras fuerzas armadas por capturar al tirano Maduro y que sea llevado a la justicia”.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó este sábado preparar un plan de evacuación de los ciudadanos del país asiático residentes en Venezuela tras el ataque militar de Estados Unidos.

“El presidente Lee ha dado instrucciones para que se garantice plenamente la protección de los ciudadanos (surcoreanos) residentes en Venezuela, se prepare un plan de retirada detallado y se aplique rápidamente en caso necesario”, indicó la oficia del mandatario en un comunicado, recogido por la agencia de noticias local Yonhap.

La Presidencia de la República de Portugal anunció en un escueto comunicado que el jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, está siguiendo la situación en Venezuela “en articulación con el ministro de Exteriores”, Paulo Rangel.

Por otro lado, la embajada de Portugal en Caracas y los consulados generales en Caracas y Valencia emitieron un comunicado en redes sociales donde apelaron a la comunidad portuguesa en ese país a “mantenerse tranquila y en casa, atendiendo al estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas”.

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, llamó este sábado “a la moderación” tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y tras haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.

“He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela”, dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales y añadió que la UE hace “un llamamiento a la moderación.

Asimismo, Kallas también insistió en que “la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”.

Sin embargo, añadió que “en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y aseguró que “la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusó este sábado a Estados Unidos de cometer un “acto criminal de guerra” contra Venezuela.

“Se trata de un acto criminal de guerra, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe”, señaló el bloque en un comunicado publicado en la web del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, dijo que este ataque tiene el objetivo de saquear los “recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen”.

“El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la guerra para imponer sus intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos y la historia de resistencia de un país que jamás se ha rendido a la dominación extranjera”, añadió.

La ALBA exigió una postura firme de los Gobiernos y de los organismos internacionales y convocó a los países democráticos y “comprometidos con la paz” a rechazar la que calificó como una “barbarie sin tibiezas”.