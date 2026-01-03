Algunas zonas de Caracas quedaron sin luz en la madrugada de este sábado en medio de los bombardeos de Estados Unidos confirmados por el Gobierno de Venezuela en esta capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

EFE constató y recibió reportes de que partes del oeste y el sur de Caracas se encuentran sin electricidad, mientras otras zonas del este se mantienen con el servicio activo.

En el sur de Caracas se encuentra Fuerte Tiuna, la principal instalación militar en la ciudad; en el centro-oeste está el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) y también instituciones gubernamentales, mientras que en el este está la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, la principal de la capital.

La ONG VE sin Filtro informó de que algunas zonas de Caracas están sin luz desde las 2:00 hora local (06:00 GMT), hora en la que aproximadamente se comenzaron a escuchar y reportar explosiones, al tiempo que usuarios en redes sociales compartieron fotos y videos de presuntas aeronaves sobrevolando el territorio venezolano.

“La mayoría de la ciudad sigue con electricidad mientras se reportan explosiones en múltiples zonas de la capital y sobrevuelo de aeronaves”, indicó VE sin Filtro en su cuenta de X.

Asimismo, la organización señaló que se “observa la caída de conectividad” de internet en Caracas “confirmado por reportes directos de residentes” de la capital.

Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de Caracas y en los estados del norte Miranda, Aragua, La Guaira, por lo que ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

La Administración de Maduro también declaró el estado “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.

En noviembre, Trump advirtió sobre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela había denunciado como “amenaza” el despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe desde agosto, el cual Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.