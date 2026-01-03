La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en la madrugada de este sábado sobre la presunta captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, anunciada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo a las declaraciones públicas de la alta funcionaria, las autoridades venezolanas no conocen el paradero del presidente de Venezuela, por lo que exigió a Estados Unidos “pruebas de supervivencia” del mandatario y la primera dama.

De igual manera, indicó que las fuerzas militares estadounidenses han “asesinado a humildes venezolanas y venezolanos”. Aseguró que las autoridades trabajan en identificar el número de víctimas.

“Que la fuerza externa no pretenda atacar la soberanía venezolana, son las instrucciones del presidente Nicolas Maduro”, enfatizó la vicepresidenta.

Rodríguez señaló además: “Venezuela se encuentra en calma digiriendo lo que significa una agresión extranjera”, y anunció la activación inmediata de un plan de defensa nacional.