En una nueva escalada de tensiones, el gobierno de los Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar hasta Venezuela por el “alto riesgo” de violencia y de violación de derechos.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, sugirió la embajada.

Asimismo, recomendó “encarecidamente” a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que “salgan del país de inmediato”.

“Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo“, informaron las autoridades.

Crece la presión

Por su parte, Trump dijo este miércoles que las operaciones militares en torno a Venezuela van “mucho más allá” de una campaña de presión contra Maduro y, durante una conferencia de prensa, insistió en que “pronto” podrían comenzar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

Según el Pentágono, EE. UU. ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones a las que vincula con el narcotráfico, en los que han muerto al menos 82 personas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Mientras Washington acusa a Maduro de encabezar una “organización terrorista” denominada Cartel de los Soles, Caracas denuncia que EE. UU. busca un “cambio de régimen” para sacar al chavismo, que ocupa el poder desde 1999.

Espacio aéreo venezolano, en “extrema precaución”

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos tras una advertencia de EE. UU. sobre “extremar la precaución” al sobrevolar el país petrolero y el sur del Caribe, al considerar que la zona vive “una situación potencialmente peligrosa”.

Ante la ola de cancelaciones, Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales.

El sábado, Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”.

Sin embargo, Gil aseveró este miércoles que “no hay fuerza” que “le quite la soberanía” a Venezuela de su espacio aéreo y afirmó que las operaciones en el principal aeropuerto continúan con “normalidad”, recibiendo, dijo, aerolíneas de países como Colombia y Panamá.

Además, el jefe de la diplomacia de Caracas expresó que se demuestra “al mundo, una vez más, la fortaleza del Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro”.

“Los repatriados siguen llegando, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, el presidente Nicolás Maduro Moros está en Miraflores”, agregó.