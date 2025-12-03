El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que hará público el segundo vídeo del polémico ataque que el Ejército estadounidense realizó contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre, a raíz del cual fallecieron dos supervivientes de un primer bombardeo sobre la embarcación.

“No sé qué es lo que tienen (en el Pentágono), pero sea lo que sea, sin duda lo publicarán. No hay problema”, aseguró Trump tras ser preguntado por la prensa sobre el asunto.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese ataque se llevó a cabo un segundo bombardeo para matar a dos supervivientes del golpe inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La Administración Trump difundió en su momento las imágenes del primer ataque contra la embarcación, como ha hecho habitualmente en estos casos, pero no las del segundo ataque contra los supervivientes.

Preguntado por si apoya la decisión de “matar a supervivientes”, Trump dijo: “Apoyo la decisión de destruir los botes y quienquiera que pilote esos botes”.

“Quienes piloten esos botes, es culpable de intentar matar a personas en nuestro país”, añadió.

El mandatario, así como ha hecho anteriormente el secretario de Guerra, Pete Hegseth, intentó restar importancia a la polémica y presumió de los supuestos beneficios que su campaña militar en el Caribe está aportando al país.

Según dijo, las drogas que entran por mar a Estados Unidos han disminuido “en un 91 %” gracias a los ataques contra las embarcaciones.

“Muy pronto vamos a empezar por tierra”, indicó.

El Pentágono confirmó esta semana que se han llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.