El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este martes la nominación de Jared Isaacman, empresario y piloto ligado a SpaceX de Elon Musk, como nuevo Administrador de la NASA.

Trump destacó la experiencia de Isaacman como empresario, filántropo, piloto y astronauta, subrayando su pasión por la exploración espacial y su capacidad para impulsar la economía del sector, de acuerdo con su mensaje publicado en Truth Social.

La nominación de Isaacman se produce tras su participación como comandante en la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil, y marca un paso relevante en la estrategia de Trump para integrar el sector privado en la exploración espacial estadounidense.

En su mensaje, el mandatario elogió la labor del actual administrador interino, Sean Duffy, y señaló que Isaacman es la persona idónea para liderar la agencia hacia “una nueva era” de descubrimientos y avances tecnológicos.

Trump felicitó además a la familia de Isaacman, mencionando a su esposa, Monica, y a sus hijas, Mila y Liv.

La nominación de Isaacman deberá ser confirmada por el Senado antes de que pueda asumir oficialmente el cargo de Administrador de la NASA. Mientras tanto, Sean Duffy continuará como administrador interino, supervisando las operaciones de la agencia.