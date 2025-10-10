Las impactantes imágenes del grave accidente que sufrió un futbolista en China durante un partido le han dado la vuelta al mundo. El deportista sufrió fractura de cuello tras chocar contra una valla publicitaria.

El togolés Samuel Asamoah sufrió la grave lesión el pasado 5 de octubre, durante el partido de su equipo, Guangxi Pingguo, contra el Chongqing Tongliang Dragons, en condición de local, por la jornada 25 de la Liga A de China.

El incidente fue captado en detalle por las cámaras de un canal chino que transmitía en vivo el encuentro deportivo. En las imágenes se observa cómo Samuel Asamoah queda tendido en el suelo tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, que incluso le turce el cuello bruscamente.

La lesión se produjo en medio de una disputa por el balón entre Samuel Asamoah y un jugador del equipo rival. El primero quiso cubrir el balón hasta que este saliera del campo de juego por la línea lateral, pero el segundo venía detrás suyo dispuesto a evitarlo.

Cuando ya el balón iba saliendo del campo el jugador del Chongqing Tongliang Dragons, que venía corriendo a toda velocidad, empujó por la espalda a Samuel Asamoah, quien terminó de cabeza contra una de las vallas publicitarias que generalmente se instalan alrededor de la cancha.

El fuerte golpe hizo que Samuel Asamoah quedara en el suelo sin poder levantarse por sus propios medios. De inmediato, sus compañeros de equipo reclamaron al árbitro central del partido, quien solo sancionó la falta con una tarjeta amarilla.

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.



He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

El togolés fue atendido de urgencia en un centro médico, donde después de algunos exámenes le encontraron “una dislocación y fracturas de vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral”, además de una “compresión nerviosa”, según indicó su club en un comunicado.

El club igualmente advirtió que Samuel Asamoah “corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, preocupando así a todos los aficionados.

Asamoah tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, procedimiento que resultó “exitoso” -informó el Guangxi Pingguo-, y su estado de salud es estable.