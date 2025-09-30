Este martes se conoció que Hamás estaría analizando el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir ponerle fin al conflicto en Gaza.

“Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, reveló una fuente palestina a AFP.

“Las conversaciones podrían durar varios días, dada su complejidad, en particular para coordinar la comunicación entre los miembros de la dirección y los movimientos tras la agresión israelí en Doha”, añadió la fuente a la agencia.

Vale mencionar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes su respaldo al plan de veinte puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos: devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, expresó en una comparecencia de prensa junto a Trump en la Casa Blanca.

El primer ministro, que definió a Trump como “el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca”, subrayó que el plan de Washington coincide con los cinco principios que su Gobierno estableció para poner fin a la ofensiva sobre el enclave.

Estos principios, dijo, son la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control israelí sobre la seguridad del enclave y un gobierno para la Franja del que no forme parte Hamás.

El primer ministro apuntó también que la Autoridad Palestina, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada, no puede tener papel en el futuro de Gaza sin someterla antes a una “reforma radical”.

Netanyahu advirtió que si Hamás no acepta la propuesta de Trump, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta “terminar el trabajo”.

“Esto se puede hacer por las buenas o por las malas”, subrayó.

El plan de Trump incluye un alto el fuego inmediato en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno tecnócrata de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump y de la que formaría parte el ex primer ministro británico Tony Blair.

Posteriormente, una Autoridad Palestina reformada asumiría el control del enclave, mientras Hamás sería desmilitarizado y no podría formar parte de un futuro gobierno.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”, y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.