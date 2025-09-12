El caso de Marilha Menezes Antunes, una joven de 28 años que murió durante un procedimiento de liposucción, tiene conmocionado a Brasil.

El hecho ocurrió esta semana en la turística ciudad costera de Rio de Janeiro, donde la joven decidió someterse a la intevención quirúrgica con motivo de su cumpleaños.

Según recogen medios locales, la cirugía estética fue el regalo que Marilha Menezes Antunes se hizo para celebrar sus 28 años, sin saber que precisamente este procedimiento le iba a costar la vida.

Fue en la Clínica Amacor de Campo Grande, en el oeste de Rio de Janeiro, donde la mujer se sometió a la liposucción, que consiste en la extracción de depósitos de grasa localizada para moldear el cuerpo.

El médico que intervino a Marilha Menezes Antunes le dijo a la familia que, tras complicaciones durante la cirugía, la paciente tuvo una broncoaspiración seguida de un paro cardíaco que le produjo la muerte.

Sin embargo, los familiares de la joven sospecharon de la atención brindada porque notaron que el Servicio de Urgencias Médicas tardó mucho tiempo en apersonarse del caso. Por esta razón decidieron realizar una autopsia.

El examen post mortem realizado por el Instituto Médico Legal arrojó que la causa de la muerte de la mujer fue una “herida de perforación contundente” en el riñón y una hemorragia interna, según recoge ‘RT’.

A través de un comunicado, la Clínica Amacor lamentó la muerte de la joven y explicó que su centro quirúrgico es arrendando por terceros, pero el quirófano está dotado con los equipos necesarios para atender emergencias cardiovasculares y respiratorias.

“Amacor lamenta profundamente el fallecimiento de una paciente tras complicaciones en una cirugía estética ambulatoria realizada por un equipo médico externo en nuestra clínica”, expresó la clínica.

Por su parte, la Policía Civil indicó que el caso está siendo investigado con el fin de determinar las responsabilidades.

La familia de Marilha Menezes Antunes pide que se haga justicia, pues su muerte pudo ser evitada con una rápida atención médica.