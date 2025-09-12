El caso de Iryna Zarutska ha causado indignación en el mundo entero. La joven ucraniana fue asesinada por un hombre, identificado como Decarlos Brown Jr., mientras iba sentada en un tren en Carolina del Norte.

Leer más: Hijo organizó el asesinato de su madre para cobrar las pólizas de seguro: dos nietos también participaron en el crimen

El sujeto la apuñaló reiteradamente en el cuello delante de varias personas, a plena luz del día. Según Brown, que ya se encuentra preso, habría acabado con la vida de la ucraniana refugiada en EE. UU. porque supuestamente le estaba leyendo el pensamiento.

Pudo establecerse que este hombre tiene graves problemas de salud mental, y aun así estaba libre en la ciudad. Ante esto, la madre del agresor, Michelle Dewitt, contó la verdad sobre el motivo por el que su hijo estaba libre.

La mujer aseguró al New York Post, que siempre intentó ayudar a su hijo puesto que sufre de esquizofrenia, y que precisamente por su problema de salud no debía estar libre, ya que representa un peligro para la sociedad.

Ver también: Falla de ascensor deja cuatro heridos en conjunto del complejo habitacional Alameda del Río

La madre de Decarlos Brown Jr. enfatizó que “no debería haber sido liberado”, indicando que su hijo fue dejado en libertad luego de hacer una “promesa escrita” de que se iba a presentar a una audiencia, tras el arresto del que fue protagonista en enero.

Michelle Dewitt contó que días antes del asesinato de Irina, su hijo comenzó a tener varios comportamientos agresivos con ella y su esposo, por lo que decidió llevarlo hasta un refugio para personas sin hogar y así evitar que le hiciera daño a alguien.

Le sugerimos: Reseña histórica del Festival Cuna de Acordeones

Asimismo, cuestionó que varias instituciones no le habrían permitido internar a su hijo, sino que le pusieron todo tipo de obstáculos para que no lo hiciera.

De igual manera, la señora aseguró que Decarlos “definitivamente no es racista” y que “salía con todo tipo de chicas”, por lo que el crimen de la ucraniana no habría sido motivado por el racismo.