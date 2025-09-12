Personas tratando de sofocarse las llamas, árboles prendidos en fuego, ciudadanos tirados en las aceras, decenas socorriendo a los heridos y cientos en shock, esa fue la escena tras la explosión de un camión de gas en Ciudad de México que tuvo lugar el pasado miércoles.

Lea también: Hijo organizó el asesinato de su madre para cobrar las pólizas de seguro: dos nietos también participaron en el crimen

Hasta ahora, las autoridades han informado de ocho fallecidos por la explosión ocurrida la tarde del miércoles cuando el camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana.

Mario Guzmán/EFE

Además, se ha informado de 67 personas hospitalizadas, seis en estado grave y 19 en estado delicado (una categoría específica de México), además de otros 19 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales.

Los videos que circulan por redes sociales muestran la magnitud de la explosión: las llamas acapararon gran parte de la calle y del puente donde se presentó el hecho, inclusive alcanzó a gigantescos árboles que terminaron reducidos a cenizas.

Escaparon de la boca del infierno en Iztapalapa... pic.twitter.com/tDYDb94OCY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 11, 2025

Lea también: Asesinan a adolescente que intentó defender a su madre durante un atraco

Una de las escenas más nostálgicas ha sido la de una bebé que sobrevivió de milagro en los brazos de su abuela que la abrazó para que el fuego no la alcanzase. La mujer se quemó gran parte de su cuerpo, toda su ropa se hizo cenizas.

X @GyrFrance Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta en medio de las llamas.

Otro de los clips muestra a dos hombres completamente desnudos a un lado de la carretera, sofocados y totalmente quemados pero aún con vida esperando la ayuda de los organismos de socorro.

:#Ar2Noticias🦎🗞️: 🇲🇽

‼️IMÁGENES FUERTES ‼️

¿Las autoridades SE VAN A PONER LAS PILAS?A lo largo de la historia de este país hemos visto esto muchas veces: San Juanico, Tlahuelilpan por mencionar algunos y ahora Iztapalapa.



¿Cuántos incidentes así más? pic.twitter.com/lfTwvlWnBo — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) September 11, 2025

Investigación en curso

La Fiscalía de la Ciudad de México informó este jueves que investiga el exceso de velocidad como posible la causa de la explosión de un camión de gas el miércoles en la alcaldía Iztapalapa, en el sur de la ciudad, que ha dejado al menos ocho muertos y casi un centenar de heridos.

Lea también: Comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con tres hombres en motos que lo buscaron en su negocio

En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que “hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía”, entre ellas, que el exceso de velocidad haya provocado el accidente que ha dejado ocho personas muertas y 86 heridas.

Mario Guzmán/EFE Familiares de las victimas por la explosión de camión de gas se desmayan a las afueras del Hospital General Dr. Rubén Leñero este jueves, en la Ciudad de México.

“La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, señaló Alcalde Luján.

No obstante, la fiscal precisó que están por concluir los primeros peritajes en el sitio del accidente, los cuales determinarán formalmente la causa de la explosión.

Lea también: En video quedó registrado el fuerte accidente en que murió niña de dos años

Alcalde Luján puntualizó que la segunda línea está “relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa”, para lo cual será “fundamental” la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular este tipo de empresas.

Mario Guzmán/EFE Personas sostienen carteles afuera del Hospital Rúben Lañero este jueves.

Indicó que la primera línea de investigación, vinculada a un posible exceso de velocidad, tiene que ver directamente con el conductor del camión, quien permanece hospitalizado, aunque se encuentra “en calidad de detenido” por su presunta responsabilidad en los hechos.

También señaló que la fiscalía ha mantenido contacto con la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, la cual desde el jueves se acercó a las autoridades “con todo el ánimo de colaborar”.

🔴 En un acontecimiento tan grave y trágico 🕊🤍 como el de hoy en Iztapalapa... qué tanta cultura de prevención ⚠️ y sobretodo REACCIÓN tenemos los mexicanos? 🇲🇽 Segundos claves entre la vida y la muerte. Uds qué opinan? pic.twitter.com/lDM1AYlX7Q — Jorge Omar Sánchez (@JorgeOmarTV) September 11, 2025

Lea también: El misterio que ronda la desaparición del sagrario en la parroquia Santa Marta del barrio Simón Bolívar

“La empresa está siendo investigada, está en calidad de investigada, como lo es el conductor, por las líneas de investigación que se están analizando”, dijo Alcalde Luján.