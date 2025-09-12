Personas tratando de sofocarse las llamas, árboles prendidos en fuego, ciudadanos tirados en las aceras, decenas socorriendo a los heridos y cientos en shock, esa fue la escena tras la explosión de un camión de gas en Ciudad de México que tuvo lugar el pasado miércoles.
Hasta ahora, las autoridades han informado de ocho fallecidos por la explosión ocurrida la tarde del miércoles cuando el camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital mexicana.
Además, se ha informado de 67 personas hospitalizadas, seis en estado grave y 19 en estado delicado (una categoría específica de México), además de otros 19 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales.
Los videos que circulan por redes sociales muestran la magnitud de la explosión: las llamas acapararon gran parte de la calle y del puente donde se presentó el hecho, inclusive alcanzó a gigantescos árboles que terminaron reducidos a cenizas.
Una de las escenas más nostálgicas ha sido la de una bebé que sobrevivió de milagro en los brazos de su abuela que la abrazó para que el fuego no la alcanzase. La mujer se quemó gran parte de su cuerpo, toda su ropa se hizo cenizas.
Otro de los clips muestra a dos hombres completamente desnudos a un lado de la carretera, sofocados y totalmente quemados pero aún con vida esperando la ayuda de los organismos de socorro.
Investigación en curso
La Fiscalía de la Ciudad de México informó este jueves que investiga el exceso de velocidad como posible la causa de la explosión de un camión de gas el miércoles en la alcaldía Iztapalapa, en el sur de la ciudad, que ha dejado al menos ocho muertos y casi un centenar de heridos.
En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que “hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía”, entre ellas, que el exceso de velocidad haya provocado el accidente que ha dejado ocho personas muertas y 86 heridas.
“La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, señaló Alcalde Luján.
No obstante, la fiscal precisó que están por concluir los primeros peritajes en el sitio del accidente, los cuales determinarán formalmente la causa de la explosión.
Alcalde Luján puntualizó que la segunda línea está “relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa”, para lo cual será “fundamental” la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular este tipo de empresas.
Indicó que la primera línea de investigación, vinculada a un posible exceso de velocidad, tiene que ver directamente con el conductor del camión, quien permanece hospitalizado, aunque se encuentra “en calidad de detenido” por su presunta responsabilidad en los hechos.
También señaló que la fiscalía ha mantenido contacto con la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, la cual desde el jueves se acercó a las autoridades “con todo el ánimo de colaborar”.
“La empresa está siendo investigada, está en calidad de investigada, como lo es el conductor, por las líneas de investigación que se están analizando”, dijo Alcalde Luján.