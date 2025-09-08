Un insólito caso fue el que ocurrió en Sorocaba, estado de São Paulo, cuando gracias a una denuncia anónima las autoridades encontraron a una niña de seis años que había pasado toda su existencia encerrada en una vivienda del barrio Jardim Santa Esmeralda.

El operativo se llevó a cabo el pasado jueves 4 de septiembre y terminó con la detención de sus padres, de 54 y 45 años.

Y es que de acuerdo con la consejera tutelar Lígia Guerra, quien participó en el rescate, la menor mostraba un comportamiento distante y parecía deslumbrada al ver el exterior por primera vez.

ALERTA DE GATILHO:

“Estaba apática, con el cabello sucio y recogido en un moño, sin haber comido nada. Todo lo observaba con asombro, como si nunca hubiera salido de aquella casa”, relató en entrevista con medios locales.

Además, la niña fue llevada de inmediato a un albergue y sometida a evaluaciones médicas en el Complejo Hospitalario de Sorocaba. Los especialistas ahora analizan tanto su estado físico como las secuelas emocionales de años de aislamiento.

Asimismo, confirmaron que la pequeña nunca recibió vacunas, atención médica ni educación formal. Tampoco desarrolló el habla y solo se comunica a través de sonidos básicos.

Su dieta se limitaba a alimentos blandos, lo que apunta a una alimentación deficiente. “Se vulneraron todos sus derechos. No conoció el contacto con otros niños ni tuvo la oportunidad de desarrollarse en un entorno normal”, enfatizó Guerra.

Los progenitores fueron arrestados en flagrancia por privación ilegal de la libertad y presentados ante el Departamento de Defensa de la Mujer (DDM).

Van a investigar tres teléfonos celulares que fueron encontrados en la casa. Tras una audiencia de custodia realizada el viernes 5 de septiembre, ambos permanecen bajo arresto mientras se amplía la investigación.