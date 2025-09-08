En las redes sociales circulan varios videos de una particular escena ocurrida en México el pasado 29 de agosto de este año. Se trata de una mujer llamada Grecia que contrató una banda musical para celebrar su divorcio en las afueras del tribunal.

En las imágenes se observa a la protagonista acompañada de una bebé y de otra mujer. Al fondo una agrupación toca algunas canciones de música de banda típica de México.

La misma joven fue la que publicó el video en su cuenta de TikTok, en el cual se ve que baila y celebra junto a su familia la decisión del juez, quien encargó dar por finalizado el matrimonio por pruebas contundentes contra el demandado.

Grecia, en una entrevista al medio Milenio, explicó la razón por la cual celebró de esa manera el divorcio. Dijo que la relación con su expareja parecía ser perfecta pero llegó un momento en que el hombre empezó a cambiar, tratando de tener control absoluto sobre ella.

“Con el tiempo, las pequeñas muestras de cariño dieron paso a una manipulación psicológica cada vez más marcada”, dijo la mujer en la entrevista.

“Me lavó tanto la cabeza que me peleé con mis hermanas y dejé de hablarles”, agregó la mujer. También dijo que le impedía habla con su propia madre por teléfono: “Logré salir de las manos de la persona que más daño me causó”.

Detalló que la celebración de su familia también fue porque por fin pudieron verla y hablarle otra vez con tranquilidad.