Seis personas muertas dejó un ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén. El jefe de personal del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), Uri Shacham, indicó en un encuentro con la prensa que hay otras trece personas heridas, algunas de gravedad.

Lea: Netanyahu advierte sobre “medidas más severas” contra Gaza tras tiroteo que deja seis muertos en Jerusalén

El último reporte oficial del MDA, que no recoge la última muerte, indicaba que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, trece personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Lea: Venezuela anuncia que reforzará la presencia militar en estados caribeños tras ‘operación antidrogas’ de EE. UU.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

Lea: Hamás dice estar listo para negociar “inmediatamente” las propuestas de acuerdo de EE. UU.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, “para combatir el terrorismo”.

Hamás dice que el ataque en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

El grupo islamista Hamás conmemoró este lunes el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos “luchadores de resistencia” en Jerusalén, en el que murieron seis personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una “respuesta natural” al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

“Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes”, dijo Hamás en un comunicado oficial.

Lea: ONU advierte que “se está agotando” el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en Gaza

Según el grupo islamista, esta operación “en el corazón de Jerusalén”, atenta contra la seguridad de la región y confirma “la determinación” de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.

Además, Hamás hizo un llamado a “intensificar la confrontación” contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurando cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.