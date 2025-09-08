Una corta respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de atacar carteles de narcotráfico dentro de Venezuela tuvo mucho eco, inclusive en la Casa Blanca.

Antes de abordar el helicóptero Marine One rumbo a Nueva York, donde asistió al Abierto de Tenis de Estados Unidos, el mandatario atendió a la prensa y se refirió a sus planes con Venezuela.

Uno de los corresponsales preguntó al presidente Trump: “¿Están considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela?”, a lo que el mandatario respondió: “Ya lo verán”, dejando abierta la posibilidad de hacerlo.

Aunque fue una respuesta ambigua y sin mayores detalles, esta tuvo eco dentro de la Casa Blanca, pues a través de su cuenta oficial en X reposteó el video del momento en el que Trump respondió dicha pregunta, por lo que podría tratarse de un tema que habría sido deliberado en los últimos días.

De hecho, la cadena CNN reveló, tras consultar con varias fuentes del Gobierno, que Trump está considerando opciones para atacar los cárteles de droga que operan en Venezuela e inclusive ir tras objetivos que estén dentro del país como parte de una estrategia para debilitar a Nicolás Maduro.

Dichas fuentes le dijeron a la cadena de televisión que el reciente ataque de Estados Unidos contra un buque que, según las autoridades, transportaba drogas cerca de Venezuela, y futuros atentados son para presionar a personas cercanas a Maduro que se habrían beneficiado de los ingresos ilícitos de los cárteles.

“Lo ideal es que Maduro se retire por su cuenta, que lea las señales de la situación”, dijo a CNN una fuente que tendría conocimiento de los planes del Gobierno.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró en su visita a México, donde ha escenificado la cooperación con su vecino en materia de seguridad, que interceptar cargamentos de droga “ya no funciona”, y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones que asocie al narcotráfico.