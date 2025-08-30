En shock quedaron los vecinos del condado de Greenwich en el estado de Connecticut, Estados Unidos, luego de que la policía adelantara un chequeo en la casa de una mujer anciana donde encontraron no solamente el cadáver de ella sino también el de su hijo.

El hombre fue identificado como Stein Erik Soelberg, de 56 años, y su madre como Suzanne Adams, de 83. En principio las autoridades no quisieron comentar sobre las causas de muerte que ocurrieron el pasado 5 de agosto, sin embargo, conforme han pasado se han conocido más detalles escalofriantes.

De acuerdo a las investigaciones, Stein Erik asesinó a su madre para luego suicidarse. Los reportes forenses dan cuenta de que Adams sufrió un golpe en la cabeza y tenía signos de estrangulamiento, mientras que su hijo tenía heridas en el cuello y el pecho.

Instagram Erick Soelberg

Aunque aún es incierto las causas por las que el hombre le habría quitado la vida a su madre, lo que sí se sabe son las constantes turbias conversaciones que mantenía Stein con ChatGPT, inteligencia artificial de OpenAI.

Según han revelado medios locales, el hombre publicó unas 20 horas de video en las que se evidenciaban sus chats con la IA. En uno de ellos el presunto agresor de Suzanne aseguraba que un recibo de una compra de comida china contenía “símbolos diabólicos”. En otra parte indicaba que su madre lo quería envenenar.

Instagram Erick Soelberg Suzanne Adams era la propietaria de la casa a la que se fue a vivir su hijo hace cinco años tras divorciarse.

Para los vecinos del distrito en el que vivía Soelberg en casa de su madre desde hace cinco años luego de su divorcio, según recoge el medio local Greenwich Time, este sujeto era casi como un “enigma”.

Eso sin contar los múltiples problemas que lo enfrentó con la justicia. En febrero de este año ignoró las señales de unos oficiales que le pedían que detuviera su auto, y tras una persecución lograron detenerlo y encontrarlo en estado de embriaguez.

Instagram Erick Soelberg

En julio de 2019 embistió a varios vehículos estacionados y uno de los afectados aseguró que tenía una orden de protección contra Soelberg por lo que fue imputado por varios delitos. Ese mismo año fue arrestado por orinarle una maleta de una mujer a las afueras de Greenwich, explicaron las autoridades en su momento.

Los moradores de la zona han dicho que esta noticia los tiene “desbastados”. Joann Mirone, una de las vecinas, le dijo a Greenwich Time que no “ha dormido en dos noches” y que se sentía “muy triste” por la muerte de Adams.

Suzanne es recordada como una mujer alegre y con una presencia amistosa, señaló Bob Mirone, otro de los vecinos, al medio en mención. “La veíamos en su bicicleta todo el tiempo (…) una persona muy buena”, agregó Mirone.