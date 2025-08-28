Natalia Nagovitsyna es una escaladora rusa de 47 años que permanece atrapada desde el pasado 12 de agosto en el Pico Pobeda, la cumbre más alta de Kirguistán con 7.439 metros de altitud y considerada una de las más peligrosas del planeta.

Beéle se convirtió en el colombiano más escuchado de Spotify en el mundo, tras superar a Karol G

Capturan a hombre que asesinó y descuartizó a su hermana: hallaron restos humanos en recipientes en su vivienda

Director de escuela de Minneapolis describió como “pesadilla” tiroteo donde murieron 2 niños

El accidente ocurrió durante el descenso, cuando una caída le fracturó una pierna e imposibilitó su avance. Después de este accidente, sus tres compañeros instalaron una tienda de campaña y la resguardaron con víveres básicos mientras pedían ayuda.

Sin embargo, el alpinista italiano Luca falleció por un edema cerebral y congelación en el intento de auxiliarla, mientras que los otros dos miembros de la expedición, Roman y Gunter, lograron descender y ser rescatados, aunque con graves complicaciones de salud.

Game over. Nature doesn't play around and cares nothing for your feelings. It's raw power. At least she had a stunning view while dying.



The Russian mountaineer Natalia Nagovitsyna (47 - Russia) has been stuck at about 7,000 meters altitude since August 12 with a broken leg.… pic.twitter.com/HJOiZeb7kw — Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) August 25, 2025

Las autoridades kirguisas desplegaron varias operaciones con guías locales y voluntarios. El 16 de agosto, un helicóptero militar intentó aproximarse, pero solo alcanzó los 4.600 metros y tuvo que aterrizar de emergencia con tres heridos.

Días después, un nuevo intento también fracasó. El 19 de agosto, un dron confirmó que Natalia seguía viva en la tienda, lo que dio un respiro de esperanza, pero las tormentas de nieve cerraron de nuevo cualquier posibilidad de acceso.

Ecuador ya no exigirá certificado de vacuna contra la fiebre amarilla a viajeros colombianos

El campamento base asegura que las condiciones del Pico Pobeda hacen casi imposible un rescate pues tiene temperaturas de –40 °C, vientos extremos, riesgo de avalanchas y falta de oxígeno convierten cualquier ascenso en una misión suicida.

“Nadie ha sido evacuado con vida de esta montaña desde 1955”, recordaron las autoridades al justificar la suspensión de los operativos.

#Informate

No escales a esta altitud si quieres ser rescatado

El caso de la montañera rusa Natalia Nagovitsyna, ha dejado muchas incógnitas sobre llevar un rescate a + de 7.000m de altura.

Las montañas ubicadas sobre esta altitud se considera que están en la 'zona de la muerte'. pic.twitter.com/cZncRCxp3l — elmotelo (@jcvg0910) August 28, 2025

A pesar de la decisión oficial, el hijo de Natalia ha lanzado un llamado internacional desesperado. A través de redes sociales difundió imágenes del dron y aseguró que su madre continúa con vida. “Mi madre está viva”, escribió, pidiendo que se movilicen recursos internacionales para reactivar el rescate.

Por el momento, el gobierno de Kirguistán insiste en que no existen condiciones seguras para un nuevo intento antes de varios meses.