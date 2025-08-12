Andrey, del equipo Omega, fue el primer eliminado en la etapa de tres equipos en el Desafío del Siglo XXI. Su salida se dio tras enfrentarse a Potro y Camilo.

El ‘Súper humano’ contó en Caracol Televisión cómo fue su experiencia en el reality, además mostró las heridas con las que quedó tras participar en ‘La ciudad de las Cajas’.

Cabe recordar que Andrey fue golpeado en la nariz por Gero en el Desafío de Sentencia y Hambre, que tuvo lugar en el Box Rojo, así como también se destacan otras lesiones ubicadas en zonas como las piernas, las muñecas y un “huevo” en la cabeza que recibió en la más reciente prueba.

El exparticipante señaló que la mayor enseñanza que se lleva de su equipo Omega es que la unión hace la fuerza, y que en la mayoría de los casos hay que mantenerse tranquilo frente a las dificultades de la vida.

Sobre lo que extrañará de la competencia, Andrey aseguró que serán los espacios en los que pudo compartir con sus colegas, como la Suite ditu y el Club House. Aunque también mencionó que extrañaría la arena a la que debía salir para competir por la escuadra rosada.

Finalmente, el bogotano agradeció al programa por permitirle estar en el formato y poner a prueba sus capacidades físicas y fortaleza mental.

