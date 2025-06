El lanzamiento de misiles entre Irán e Israel no cesa y este sábado se cumplen nueve días de una guerra que, a pesar de que Irán ha mostrado apertura a negociar, no disminuye de intensidad, mientras que el tono de Teherán y sus aliados ahora se eleva contra Estados Unidos para intentar que no entren en el conflicto.

Leer más: Tragedia en Brasil: ocho muertos al caer un globo aerostático con 21 pasajeros a bordo

El gobierno iraní actualizó hoy, casi una semana después del último reporte, las cifras de muertos, elevándola a 430, la gran mayoría civiles, y entre los que hay 54 mujeres y niños y 5 miembros del personal médico.

En Teherán, las comunicaciones siguen cortadas, aunque este sábado hubo una corta restauración parcial del servicio de internet, durante la cual muchos iraníes consiguieron contactar con el exterior, pero la vida parece normalizarse en cierta manera y muchas personas han regresado a la capital.

No olvide leer: Operación conjunta entre Francia y Colombia desarticula red de abusos pedófilos en línea

Irán actualiza los muertos

“Hasta esta mañana, los ataques israelíes se han cobrado la vida de más de 400 iraníes indefensos y han dejado a otros 3.056 heridos por misiles y drones”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hossein Kermanpour.

Sin embargo, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, que se basa en informaciones de prensa y fuentes propias, situó esta mañana el número de muertos en 722 y el de heridos en 2.546.

Lea además: Filtran 16.000 millones de contraseñas de Google, Apple y Facebook: sería la mayor de la historia

En Israel, la cifra de muertos sigue anclada desde el lunes en 24, a pesar de que Irán no ha cesado los contraataques, centrados sobre todo en el centro y norte del país y en Tel Aviv.

Por su parte, anoche la aviación israelí realizó un bombardeo a “gran escala” contra la planta nuclear de Isfahán, que ya habían atacado, y dicen haber matado a tres comandantes de diferentes cuerpos dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, en lo que habría diezmado aún más la cúpula militar, después del duro golpe del primer ataque del viernes 13 de junio

La Guardia Revolucionaria no ha confirmado estas muertes, pero sí la de cinco miembros -sin detallar el rango- en la ciudad de Jorramabad (centro).

Lea también: Bebé de 18 meses murió al ser abandonado por su padre dentro de una camioneta bajo el intenso calor

Además, este sábado se han registrado ataques en Ahvaz y Mahshahr (oeste), y en Teherán cerca del mausoleo del Ayatolá Jomeneí.

El Ejército israelí aseguró también que este sábado atacó lanzamisiles y radares en el suroeste de Irán, en el noveno día de escalada de las hostilidades entre las potencias.

Sigue la diplomacia

Fuera del campo de batalla, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sigue haciendo esfuerzos diplomáticos para mostrar a su país abierto a la negociación, pero sin bajar el tono amenazante contra Israel y sobre todo contra la posibilidad de que Estados Unidos se una a la guerra.

Ayer, los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania y la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Ginebra aseguraron que Irán había abierto una vía diplomática en relación a su programa nuclear, pero condicionándolo a que Israel cese los ataques contra su territorio.

Lea acá: Investigan muerte de la influencer Ana Bárbara Buhr tras someterse a una cirugía estética en Turquía

Como continuación de la reunión, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó hoy a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y como resultado, según el Elíseo, Irán ha acordado que las conversaciones con los países europeos se “aceleren” para buscar una salida negociada a la guerra con Israel.

Aunque Irán, que sigue dispuesto a dialogar, ha dicho que no aceptará reducir las actividades nucleares a cero “bajo ninguna circunstancia”.

Y hoy Aragchí se ha desplazado a Estambul donde se ha reunido con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le ha prometido al ministro iraní hacer todo lo posible para apoyar nuevas negociaciones entre Teherán y Washington y poner fin a la guerra.

Ankara, dijo Erdogan, está dispuesta a hacer todo lo posible para facilitar este proceso y dar cuanto antes pasos para abrir la vía a reuniones entre Irán y Estados Unidos, ya sea a nivel técnico o entre sus líderes, algo que Turquía “apoyará siempre”.

Amenazas a Washington

Desde la ciudad turca, el jefe de la diplomacia iraní advirtió que una entrada de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán sería “desafortunada y muy peligrosa para todos”.

“Desgraciadamente, hemos oído que Estados Unidos podría sumarse a esta agresión (contra Irán), y esto sería muy desafortunado y creo que muy, muy peligroso para todos”, dijo Araqchi a la prensa.

Para Irán está claro que EE.UU. estaba desde el principio al tanto del ataque israelí, lanzando el 13 de junio pasado, solo dos días antes del inicio previsto de una ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Washington y Teherán.

“Lo han negado, dicen que no estaban al tanto, pero tenemos muchos indicios de que sí estaban al tanto desde el principio, y los tuits y declaraciones del presidente de EE.UU. (Donald Trump) lo dejan claro”, señaló Araqchi, según informó la agencia turca Anadolu.

La Casa Blanca asegura que Trump decidirá en las próximas dos semanas si su país se une a los ataques israelíes.

Y ante esto, los rebeldes hutíes chiíes del Yemen se han adelantado y ya han amenazado, a través de su portavoz militar, Yahya Sarea, con que atacarán barcos y buques de guerra de Estados Unidos en el mar Rojo si este país “se involucra en un ataque y agresión contra Irán junto con el enemigo israelí”.