Una mujer que se identifica como Rosita Félix ha denunciado la desaparición de una colombiana que al parecer se encontraba en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, al momento del desplome del techo, una tragedia que deja hasta el momento al menos 136 muertos.

Entre las víctimas de esta tragedia está el cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, quien estaba actuando cuando se produjo el desplome del techo del recinto, en la madrugada del martes 8 de abril.

Medios locales como ‘Cachicha’ han divulgado la denuncia de la mujer, quien dice ser empleada doméstica de la colombiana Luz Andrea Jiménez Castiblanco, al parecer oriunda de Pitalito, Huila, pero radicada en República Dominicana desde hace algunos años.

“Ella es una colombiana y yo soy su empleada. Estaba con ella el viernes y hablé con ella el sábado”, dice Rosita Félix en un video, agregando que Luz Andrea Jiménez se encontraba en la discoteca Jet Set en la noche del lunes, cuando habló con ella por última vez.

“El lunes ella me escribió y hasta ahora no he podido comunicarme con ella. Ella estaba en ese lugar. No se sabe nada de ella”, sostuvo.

Rosita Félix teme que Luz Andrea Jiménez sea una de las víctimas mortales que aún no han sido identificadas o se encuentre bajo los escombros.

En ese sentido, la mujer hizo un llamado a los familiares de Jiménez en Colombia para que pidan información sobre el caso al Consulado de Colombia en República Dominicana. “No tiene a nadie en este país, está completamente sola”, expuso.

Rosita Feliz, empleada d0méstica de la ciudadana colombiana Luz Andrea Castiblanco, solicitó ayuda en la localización de su jefa, quien continúa d3sap4recida tras 1ncidente enJet Set. pic.twitter.com/no1hsejRky — Carlos Herrera TV (@carlosherrerard) April 9, 2025

El embajador de Colombia en República Dominicana, Darío Villamizar, informó este miércoles que dos colombianos están entre los heridos por el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

Entre las personas fallecidas “no hay colombianos, esa es una noticia que nos alivia de alguna manera. Entre los heridos registramos dos colombianos, una señora y un joven, ellos han sido atendidos en distintos hospitales de la capital”, aseguró el embajador en una rueda de prensa virtual junto con la canciller Laura Sarabia.

Según el diplomático, la mujer es una turista que “ya salió de su tratamiento” porque había sufrido “una lesión fuerte en el tobillo”, mientras que el joven herido “se encuentra hospitalizado pero su estado no reviste ninguna gravedad”.

”No tenenos noticias de colombianos desparecidos”, agregó Villamizar, quien indicó que los organismos de socorro siguen buscando más personas ente los escombros.