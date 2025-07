El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta dictó este viernes el fallo condenatorio en contra de Yenni Alexandra Higuera Casallas, mujer acusada de ahogar a su bebé de 15 meses.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2022 en una playa de Buritaca, Santa Marta, donde murió por inmersión el pequeño Samuel Guerrero.

De acuerdo a la justicia, Higuera Casallas ‘actuó con plena intención de quitarle la vida a su hijo’, por lo que un juez ordenó la captura inmediata de la mujer, quien había quedado en libertad recientemente por vencimiento de términos.

Sin embargo, la audiencia para la lectura de la sentencia definitiva está pendiente, es decir aún no se ha determinado cuántos años de cárcel tendrá que pagar Yenni Alexandra por el crimen de su hijo, que pudieran ser hasta 58 años debido a la gravedad del homicidio.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Yenni Higuera, enfermera bogotana, de 25 años, había viajado con su hijo Samuel desde Bogotá hasta Santa Marta. Esa misma tarde que llegó a la capital del Magdalena, la mujer se dirigió a la playa de Buritaca con el menor, y horas después fue hallado el cuerpo sin vida del pequeño, dentro de un vehículo abandonado cerca al mar.

Las investigaciones revelaron que la mujer huyó del lugar y permaneció desaparecida durante dos semanas, hasta que finalmente fue ubicada en Bogotá y capturada por las autoridades.

Desde entonces, Higuera Casallas se encontraba en prisión preventiva hasta que se desarrollara el proceso judicial en su contra.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación sustentó su acusación con pruebas contundentes como el dictamen de Medicina Legal, que determinó que la causa de la muerte de Samuel fue por asfixia, por inmersión, y sin señales de algún intento de rescate al niño.

Asimismo, el Ministerio Público presentó testimonios, grabaciones, testimonios y otros rastros físicos que corroboraron la hipótesis del ente acusador.

Edwin Guerrero, padre de Samuel y expareja de Yenni, agradeció al abogado por lograr la justicia en el caso de su bebé, ya que siempre sostuvo que la mujer actuó motivada por la desesperación y la venganza en medio de una disputa por la custodia, por lo que pedía desde 2022 que el crimen no quedara impune.

“Se acaba un proceso de duelo y tristeza para que la muerte de mi hijo Samuel no quedara en la impunidad. Le agradezco a la firma del doctor Iguarán por todo su trabajo y su apoyo para que esto no quedara impune. Ya no podré estar con una felicidad completa, pero la responsable va a ser condenada y ojalá pague todo lo que le hizo a mi hijo”, dijo el padre tras conocer el fallo.