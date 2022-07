La pedida de mano que terminó en tragedia en La Guajira

Luis reconoce que un accidente de tránsito es una situación de la que nadie puede escapar, sin embargo, considera que la agencia turística falló en el acompañamiento a su esposa después del siniestro. Además, debido a su malestar, decidió investigar sí la empresa cumplía con los requisitos legales para prestar estos servicios, encontrando que fallaba en varios puntos obligatorios ante el Estado. EL HERALDO comprobó que la agencia no tiene registro oficial vigente de turismo.

“Junto a mi abogado nos dimos que la empresa no tiene pólizas, que opera de manera de ilegal. Él (Deluque) asegura que no tenía para responder nada, que solo tenía para responder con esa camioneta; sin embargo, sí tiene para organizar un evento masivo de Kitesurf en La Guajira. Por eso nos sentimos estafados. Es una empresa que ofrece cosas que no está en capacidad de cumplir y que cuando pasa una tragedia no tiene como responder”, aseguró Luis.

“Uno no espera que una empresa donde se deposita confianza y la vida en sus manos, nos vayan a hacer este mal y por denunciar nos estén amedrentando. Me fallaron desde el principio. Si la camioneta tenía fallas mecánicas, debió mencionarme que no estaba en capacidad de realizar el viaje.