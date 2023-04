Dulces de Semana Santa de Monguí, La Guajira, traspasaron fronteras

La matrona Ena Luz Camargo González, que lleva 40 de sus 75 años endulzando los paladares de los guajiros y hasta en el extranjero porque el dulce de Monguí rompió las fronteras del departamento y el país, asegura que “hacer dulce no es solo poner un caldero y llenarlo de leche, eso tiene su magia, no son secretos pero son ingredientes y actitudes que deben ponerse en práctica mientras se revuelve la mezcla durante dos horas o más”.

Lo principal con lo que hay que rociar la mezcla con la que se está haciendo el dulce es una buena dosis de amor, hay que querer ese oficio, eso es un arte y si quieres que la gente esté contenta con tu producto, debes entregar el mejor, yo creo que he hecho bien mi trabajo porque en cinco ocasiones he sido la reina del Festival del Dulce que hacemos para el mes de diciembre en nuestro pueblo. En dos ocasiones me dieron el segundo lugar y eso muestra el amor con el que lo estoy sazonando”, agregó.